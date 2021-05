Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis hat sich nach den Pfingsttagen etwa beruhigt. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 14 neue Fälle, der Inzidenzwert ist deutlich gesunken – von 163,2 am Montag auf nun 124,6 am Dienstag. Damit rückt das Ende der "Notbremse" (Inzidenz unter 100) in greifbare Nähe; ebenso die Wiederöffnung der Schulen und Kindergärten nach den Pfingstferien.