1 Das Coronavirus hält Calw in Schach. (Symbolfoto) Foto: © Thaut Image – stock.adobe.com

Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Landkreis Calw steigen. Besonders auffällig: Im Stadtgebiet in Calw scheinen sich die Neuinfektionen regelrecht zu häufen. Aber ­woran liegt das? Das Landratsamt hält sich bedeckt.

Calw - 26 neue bestätigte Corona-Fälle im Landkreis waren es noch am Montag, 30. August. 51 sind es zwei Tage später, 28 weitere werden am 2. September gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt auf 94,3 (Stand 2. September). Auffällig dabei: ein großer Teil der Neuinfizierten kommt aus Calw. So waren es in den vergangenen zehn Tagen laut des täglichen Statusberichts des Landratsamts Calw 72 in der Hesse-Stadt. Mit deutlichem Abstand folgt Nagold mit 35 Fällen. Doch wie kommt dieser große Unterschied zustande, wo die beiden Städte doch vergleichbar viele Einwohner haben?

