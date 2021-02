Corona-Infektion bei Vega Schiltacher Firma ist "vorsichtig optimistisch"

Mehrere hundert Mitarbeiter sind am Donnerstag per Video über die aktuelle Corona-Situation bei Vega informiert worden. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Geschäftsführer Rainer Waltersbacher präsentierte die Fakten und Chronologie zu den derzeit insgesamt zwölf positiv auf Covid-19 getesteten Angestellten. Außerdem gab es viel Raum für Fragen. "Nur mit offener Kommunikation werden wir die Krise schnell und erfolgreich bewältigen", zeigte er sich überzeugt.