Zimmern o. R - Die Gemeinde Zimmern bietet einen weiteren Impftag an. In Kooperation mit der Intitiative Impfzentrum der Kreisärzteschaft um Jochen Scherler mit weiteren Ärzten aus der Raumschaft, dem mobilen Testzentrum Rottweil sowie den ehrenamtlichen Helfern der Bergwacht, der Rettungshundestaffel, des THW sowie der Zahnarztpraxis Patzelt findet ein Impfen ohne Termin in Zimmern statt: Samstag, 18. Dezember, von 10 bis gegen 16 Uhr (bis alle Impfdosen verimpft sind) in der Turn- und Festhalle in Zimmern.

Es sind wie beim ersten Termin wieder alle Impfwilligen willkommen – egal ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. Impfwillige erhalten als Impfstoff Moderna, für unter 30-Jährige wird BioNTech verimpft, wobei davon nur eine begrenzte Menge zur Verfügung steht. Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahren. Personen bis zum 16. Lebensjahr ist eine Impfung nur im Beisein eines Erziehungsberechtigten möglich.

Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass, die Krankenversicherungskarte sowie ein Impfpass. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird das Orga-Team mit einem Bonsystem arbeiten, sodass jeder, der einen Bon am Impftag erhalten hat und lange warten müsste, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in die Halle zum Impfen kommen kann. So hoffen alle, dass gerade vor Weihnachten noch viele eine schützende Impfung erhalten können.