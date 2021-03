1 Kostenlose Test sind ab Mittwoch dann möglich. Foto: © Cancemi – stock.adobe.com

Ab sofort hat jeder und jede Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche.

Waldachtal - Diesen kann man ab Mittwoch, 10. März, auch im kommunalen Testzentrum in Waldachtal machen lassen, wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung ankündigt. Zunächst soll am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und am Freitag von 8 bis 10 Uhr getestet werden. "Die Zeiten können und werden der Nachfrage entsprechend angepasst", so die Gemeinde.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Die Kurapotheke Waldachtal, der DRK Ortsverband Waldachtal und die Gemeindeverwaltung Waldachtal organisieren das Testzentrum gemeinsam in den Nebenräumen der Kurapotheke in Lützenhardt.

Bürgermeisterin Annick Grassi freut sich über diese Kooperation, welche innerhalb weniger Stunden zustande kam. Für das ehrenamtliche Engagement des DRK Ortsverbandes und die Initiative seitens der Apotheke ist sie sehr dankbar. "Ohne Ehrenamtliche würde auch diese Aktion, wie so viele andere, nicht stattfinden können." Dass Testzentren in den Kommunen eingerichtet werden können, ist zwar schon einige Wochen möglich und andernorts sind diese auch schon tätig, die Notwendigkeit ergibt sich allerdings erst aus den neuerlichen Beschlüssen des Bundes mit den Ländern.

Angebot richtet sich an folgende Gruppen:

Das ergänzende kommunale Testangebot richte sich vorrangig an Personen, die bislang keinen Testanspruch im Rahmen der Test-Verordnung hatten und keine Symptome haben. Diese sind:

- In Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen (zum Beispiel pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, etc.)

- Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld haben (zum Beispiel Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte im ÖPNV, Beschäftigte in der Jugendhilfe und andere)

- Schülerinnen und Schüler sowie deren Elternn Wahlhelferinnen und –helfer (hierzu ergeht möglicherweise noch eine Sonderregelung)

"Wer bislang schon einen Anspruch auf Testung hat wie beispielsweise Lehrer/innen und Erzieher/innen kann sich auch weiterhin in den örtlichen Arztpraxen testen lassen", heißt es in der Mitteilung "Allerdings sind sich die ansässigen Ärzte Schmelzle und Kreidler sowie Richter mit Bürgermeisterin Grassi darin einig, dass es wichtiger wäre, wenn in den Praxen schnellstmöglich auch geimpft werden dürfte und könnte."

Termin für kommunales Testzentrum

Wer sich im kommunalen Testzentrum testen lassen möcht, benötigt einen Termin. Diesen erhält man bei der Gäste-Information Waldachtal, welche wie folgt erreichbar ist: Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr unter 07443/96 45 41 oder per E-Mail an info@waldachtal.de. Bei der Anmeldung sind Name, Vorname und Geburtsdatum anzugeben. Zum Testtermin selbst sollte dann der Personalausweis mitgebracht werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein negatives Testergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt und insbesondere ein negatives Schnelltestergebnis keine vollständige Sicherheit bietet, nicht infektiös zu sein. Daher wird dringend empfohlen, trotz eines negativen Testergebnisses die bekannten Hygieneregeln weiterhin einzuhalten.