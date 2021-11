1 Der Blick ins Terminportal des Testzentrums am Villinger Lidl-Markt zeigt: Vorerst geht nichts mehr – wer ein negatives Testergebnis benötigt, muss in Villingen-Schwenningen bisweilen einen besonders langen Atem haben. Foto: Spitz

Für viele Villingen-Schwenninger ist es gerade schlichtweg zum Verzweifeln: Die Testkapazitäten sind offenbar erschöpft – vielerorts geht nichts mehr.















Villingen-Schwenningen - Schlange stehen ist gerade ungemein angesagt. Die einen stehen beispielsweise mit 249 anderen stundenlang in der Reihe, um im Schwarzwald-Baar-Center am neuen, am Donnerstag eröffneten Impfstützpunkt für den Landkreis Schwarzwald-Baar eine der begehrten Impfdosen zu ergattern, oder sie reihen sich vor dem Impfbus in hunderte Meter lange Warteschlangen ein. Die anderen stehen sich vor Testzentren die Beine in den Bauch, um die vielerorts noch immer gültige 3G-Regel zu erfüllen oder sich für eine Veranstaltung, bei der 2G plus gilt, ein Testzertifikat zu beschaffen.