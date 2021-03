1 Mehr Schnelltests soll es in VS geben. Foto: Scheurer

Mit Hochdruck wird in der Doppelstadt an mehr Möglichkeiten der Teilhabe am kulturellen und wirtschaftlichen Leben gearbeitet – ein Mittel dazu sind Schnelltests.

Villingen-Schwenningen - Schnelltests sollen auch in Villingen-Schwenningen die Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben erhöhen.

Die Stadtverwaltung arbeite daran, kommunale Testzentren in Villingen und Schwenningen einzurichten, informierte Oberbürgermeister Jürgen Roth am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss. Des Weiteren nehme VS mit weiteren Kommunen an einem Feldversuch mit Riechtests teil – die Probanden erhielten dann einen Test mit einer Rubbelfläche, die entsprechende Gerüche freisetze. Vor allem die Unkompliziertheit mache solch einen Test reizvoll. Ebenfalls verlockend: Roth sieht eine Chance für kulturelle Teilhabe durch Schnelltests. So könnten die Tests beispielsweise vor Konzertbesuchen durchgeführt werden.

In der Stadtverwaltung werde an all diesen Themen derzeit mit Hochdruck gearbeitet – "wir arbeiten daran, so schnell wie möglich an die Kartons zu kommen", bisweilen müsse man mit den vorhandenen 2500 Schnelltests haushalten. "Corona ist nach wie vor das beherrschende Thema – ich weiß gar nicht mehr, was man so macht, wenn man das mal nicht mehr hat", scherzte Roth.