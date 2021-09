1 Mehrere Testreihen sind jetzt in Unterkirnach notwendig. Foto: Reichelt

Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun ist sauer – die "Fahrlässigkeit einer Mutter" habe nun enorme Folgen.

Unterkirnach - Seit Sonntag hat Unterkirnach drei Corona-Fälle im Kindergarten St. Elisabeth – und die Verwaltung jede Menge Arbeit am Hals.

Es hätte so schön sein können am Sonntag, denn nach einem harmonischen Sommerempfang erhielt Bürgermeister Andreas Braun die Hiobsbotschaft, dass zwei Kinder positiv auf Corona getestet worden seien.

Jetzt kamen Braun, seine Mitarbeiter im Rathaus und sein Testteam in die Gänge, denn für den nächsten Tag, also am Montag, mussten 64 Kinder und 19 Erzieher getestet werden, und das in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr unterhalb des Kindergartens.

Patient in Klinik gefahren

Das bedeutete große Vorbereitungen, die Eltern und das Gesundheitsamt mussten informiert werden, ganz zu schweigen von dem Schreibkram, der zu stemmen ist.

Und all das, weil ein Elternteil sorglos agiert und sich nicht nach den Empfehlungen des Gesundheitsamts gerichtet habe, zeigte sich Braun im Gespräch mit unserer Zeitung verärgert. "Wenn eine Mutter ihre Kinder in den Kindergarten geschickt hat, obwohl sie im Vorfeld einen Coronapatienten ins Krankenhaus gefahren hat und selbst nicht geimpft war und als Kontaktperson in Quarantäne war, sie also der Empfehlung des Gesundheitsamts nicht gefolgt ist", können jetzt 61 Kinder und 19 Erzieherinnen, inklusive Reinigungspersonal, fast zwei Wochen in Quarantäne gehen, denn "heute kam noch ein dritter Corona-Fall im Kindergarten dazu", zeigt sich Braun absolut nicht amüsiert.

"Durch den erneuten Corona-Fall des einen Kindes aus der Krippe werden rückwirkend zum letzten Kontakt mit dem infizierten Kind 17 Kinder und eine Erzieherin in Quarantäne geschickt, da sind wir dann bei insgesamt 80 Personen", so Braun.

Testreihen dauern an

Soweit so schlecht, ein Ende sei noch nicht in Sicht, fährt er fort. Am Dienstag und Mittwoch werde nochmal eine Testreihe ebenfalls mit einem Zeitaufwand von jeweils sechs Stunden gefahren: "Die Fahrlässigkeit einer Mutter hat enorme Folgen", so Braun.