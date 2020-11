Corona in Straßburg So ist das Leben mit der strikten Ausgangssperre

Der Alltagsrhythmus der Franzosen wird vor allem durch drei Formulare vorgegeben: Ein allgemeines, ein berufliches sowie ein Formular für die Begleitung der eignen Kinder zur Schule. Als legitime Anlässe für das Verlassen der eigenen vier Wände listet das französische Innenministerium im allgemeinen Ausgangsformular folgende Punkte auf: "Einkaufen, dringende familiäre Gründe, Arzttermine, sportliche Aktivität" oder Gassigehen. Aber Achtung, nicht länger als eine Stunde und nicht weiter als in einer Entfernung von einem Kilometer vom eigenen Wohnort – "aus Vogelperspektive berechnet", wie die französische Regierung zu verstehen gibt.

Laut Präfektur ist jeder Fußgänger ab elf Jahren verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit zu tragen. Dies gelte im ganzen Departement des Bas-Rhin in einem Radius von 50 Metern um Orte mit hohem Menschenaufkommen (Schulen, Supermärkte, Krankenhäuser). Ausgenommen seien der Straßburger Rheinhafen sowie Parks und Wälder, die anders als im Frühjahr weiterhin zugänglich sind. Seit dem 2. November müssen auch Grundschüler ab sechs Jahren einen Mund-Nase-Schutz in der Schule tragen, informiert die Tageszeitung "L’Alsace" aus Mulhouse.

Nach zwei Wochen Herbstferien war der Unterrichtsstart, der mitten in der Ausgangssperre angesetzt war, von Turbulenzen geprägt. Bei steigenden Infektionszahlen – in der ersten Novemberwoche lag der Inzidenzwert bei 603,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - galt die Sorge nicht nur der Umsetzung der, so berichten es Lehrer und Gewerkschaften, meist unzulänglichen Hygienekonzepte in überfüllten Schulklassen, informiert "L’Alsace". Auch der Umgang mit dem terroristischen Attentat auf einen Lehrer, Samuel Paty, der am Tag vor Beginn der Herbstferien in einem Gymnasium im Nordwesten von Paris enthauptet worden war, bereitete Kopfzerbrechen. Diese Aspekte führten zu Lehrerstreiks auch an Schulen im Bas-Rhin. In Straßburg blieben am Dienstag dieser Woche ganze Schulen geschlossen.

Jenen Angestellten, die im Frühjahr mit Partner und Nachwuchs im Kleinkindalter zuhause im Home-Office arbeiten mussten, berichten die Zeitung "Dernières Nouvelles d’Alsace" (DNA), bieten nun einige Straßburger Hotels, eine Lösung an, Angeschlagen durch die Krise, sie sich "neu zu erfinden", so die Lokalzeitung weiter. Momentan stünden nur einige wenige Zimmer für Home-Office-Anfragen zur Verfügung, je nach Nachfrage könne jedoch aufgestockt werden.

Klinik nimmt Patienten aus anderen Städten auf

Im Gegensatz zum Frühjahr, als die Krankenhäuser im der Region Grand Est stark überlastet waren und 300 Corona-Patienten in andere französische Regionen und nach Deutschland verlegt wurden, konnte das Straßburger Universitätsklinikum (HUS) nun Patienten aus anderen Regionen Frankreichs aufnehmen. Das berichten die "DNA". Aus Lyon seien letzte Woche zwei zu beatmende Covid-Patienten mit dem Flugzeug nach Straßburg gebracht worden. Auch aus Clermont-Ferrand seien zwei Patienten eingeflogen worden. Vergangenen Freitag wurden 186 Corona-Erkrankte im HUS behandlet. 30 von ihnen auf der Intensivstation, so die "DNA".