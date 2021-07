Deshalb schließt das Testzentrum in der Marktpassage kommende Woche

Corona in St. Georgen

2 Nach dem 20. Juli müssen sich die St. Georgener eine andere Gelegenheit zum Testen auf das Coronavirus suchen. In der Marktpassage ist das dann nicht mehr möglich. Foto: Becker

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Anfang Mai hatte es eröffnet, das Testzentrum in der Marktpassage. Nach rund zweieinhalb Monaten ist nun Schluss – zumindest fürs Erste. Über die Gründe und darüber, wie es voraussichtlich weitergehen wird.

St. Georgen - Kommende Woche, am Dienstag, 20. Juli, können sich die St. Georgener das letzte Mal im Testzentrum am Markt testen lassen. Doch warum ist nun Schluss? Damals habe es schnell gehen müssen, erklärt Mitarbeiterin Marika Menzel die Umstände. Man habe innerhalb kürzester Zeit Räumlichkeiten gebraucht, um das Testzentrum auf die Schnelle in Betrieb nehmen zu können. Menzel ist die Tochter von Sigrid Menzel, neben Guido Eichenlaub eine der Initiatoren der Teststelle.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen