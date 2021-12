1 Das Schramberger Seniorenzentrum Spittel ist seit heute, Montag, 6. Dezember, für die kommenden fünf Tage für Besuche von außen geschlossen. Foto: Wegner

Bösingen und Aichhalden galten jüngst als die "Tabellenführer" der unrühmlichen Corona-Zahlen-Spitzenreitertabelle im Kreis Rottweil. Nebenbei hat sich die Lage in Schramberg nicht gerade zum Besten entwickelt. Woran liegt’s?















Schramberg - Fast 400 Infizierte aus der Großen Kreisstadt meldet das Landratsamt im Internet am Nikolaustag, das Spittel-Seniorenzentrum schließt für Besucher. Die Situation im Kreis bleibt prekär – alle Intensivbetten waren am Montag belegt. Unsere Redaktion hat bei der Verwaltung nachgefragt, woher die Schramberger Zahlen kommen.

Meiste Infektionen im privaten Bereich

»Wir haben nichts, was wir als ›Hotspot‹ bezeichnen könnten, von dem de facto 300 der 400 Infizierten herrühren«, sagt Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß. Im gesamten Stadtgebiet seien die Zahlen gleichmäßig und gleichmäßig hoch, sagt er. Seiner Einschätzung nach stammt ein Großteil der Infektionen wie in den ersten drei Wellen aus dem privaten Bereich. Dabei lässt der Fachbereichsleiter die Frage im Raum stehen, ob es wohl eine so gute Maßnahme war, die K1-Einstufung aufzuheben, die vor allem Familienangehörige von Corona-Infizierten mit in Quarantäne schickte.

Bis auf wenige Ausnahmen, »die es aber überall gibt«, seien bislang die Schramberger Gastronomen und Einzelhändler sehr vorbildlich gewesen, wenn es darum gehe, 2G oder 2G+ zu prüfen. So seien beispielsweise bei einer großen Wochenend-Kontrollstreife jüngst vornehmlich Verstöße gegen die Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgekommen.

Guten Mittelweg finden

Das Aufgabenausmaß für die Abteilung Öffentliche Ordnung als für die Kontaktnachverfolgung zuständige Polizeibehörde sei »eine Katastrophe«, so Rehfuß. »Wir haben genau dieselben personellen Kapazitäten wie vor Corona. Es gilt zu priorisieren und die Priorität heißt Corona. Nebenbei baut man noch ein Testzentrum wieder auf und richtet einen Impfstützpunkt ein«, so Rehfuß. Er findet, dass es der Abteilung gut gelinge, das nötige Mittelmaß zwischen diesen und den anderen, bisherigen Aufgaben des Vollzugsdiensts – etwa der Verkehrssicherheit – einzuhalten.

Das Bereitstellen erwähnter Test- und Impf-Infrastruktur sei »wahnsinnig wichtig«. Viel mehr könne die Kommune auch nicht machen. »Außer den Fokus auf die bekannten Dinge lenken. Abstand, Hygiene, Maske, Lüften. Und natürlich: Impfen«, betont Matthias Rehfuß.

Info: Spittel schließt für Besucher

Das Seniorenzentrum Spittel ist seit Montag für die folgenden fünf Tage für Besuche geschlossen. Grund sind laut Stadtverwaltung eine PCR-nachgewiesene und vier per Schnelltest festgestellte Corona-Infektionen. »Alle Infektionen sind auf einen Wohnbereich begrenzt. Bei den vier betroffenen Bewohnern und einem Mitarbeiter verläuft die Infektion bisher mild. Um eine mögliche Ausbreitung auf das ganze Haus zu verhindern, bleiben nun alle Wohngruppen unter sich. Die positiv getesteten Bewohner separieren sich in ihren Zimmern«, so Hedwig Pieper, Leiterin des Spittel-Seniorenzentrums.

Die Einrichtung stehe im engen Kontakt zum Gesundheitsamt. Alle Betroffenen, die einen positiven Schnelltest haben, seien PCR-getestet worden. »Bis 10. Dezember bleibt auf Rat des Gesundheitsamts unser Seniorenzentrum für Besucher von außen geschlossen«, so Pieper weiter. »Wir sind uns bewusst, dass wir dadurch einen harten Schnitt vollziehen, sehen aber mit Blick auf unsere Verantwortung den Bewohnern gegenüber keine andere Möglichkeit.« Ziel sei es, das Infektionsgeschehen auszubremsen, um wieder zum Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren zu können.