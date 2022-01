Neues Testzentrum in Fußgängerzone in Betrieb – bald auch PCR-Tests?

1 In der Schramberger Hauptstraße 59 wird seit Dienstag getestet. Foto: Dold

Das Test-Angebot in Schramberg wird ausgeweitet. Neben dem Zentrum in der Berneckstraße gibt es nun auch eines in der Fußgängerzone – betrieben von einem Privatanbieter.















Schramberg - Es tut sich was in der Schramberger Fußgängerzone: Schon einige Zeit standen die Verkaufsräume im Erdgeschoss des Gebäudes Hauptstraße 59 leer. Nun kehrt wieder Leben ein in das Geschäft gegenüber des Narrenbrunnens: "In der Tat haben wir die vergangenen Wochen damit verbracht, ein Konzept für die Eröffnung eines Testzentrums im Herzen von Schramberg zu planen und auszuführen. Wir freuen uns nun zu verkünden, dass wir am Dienstag die ersten Testung im Testzentrum durchführen konnten", sagt Prince Said Mehmedagic vom Management der P&S Handels GmbH auf Nachfrage unserer Redaktion. Neben allgemeinen Bürgertests werden auch Produkte wie FFP2-Masken und Antigen-Tests für Laienanwender angeboten, informiert Mehmedagic. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Monheim am Rhein bei Düsseldorf. Es ist das bisher einzige Testzentrum der P&S Handels GmbH, die gewöhnlich Produkte aus dem medizinischen Bereich, etwa auch Handschuhe oder Schutzanzüge, über das Internet vertreibt.

Bald auch PCR-Tests?

"Selbstverständlich halten wir die Einzelbeauftragung des Landratamts Rottweil, vertreten durch das Gesundheitsamt Rottweil, bereit. Neben der Einzelbeauftragung ist selbstverständlich auch die Registrierung bei der Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bereits vollzogen worden", versichert Mehmedagic. Zum aktuellen Zeitpunkt bestehe nicht die Möglichkeit, vor Ort PCR-Testungen durchzuführen. Dies werde sich in den kommenden Wochen ändern, so der Plan. Sobald das erforderliche Material geliefert werden könne, "werden wir umgehend aufrüsten und auch PCR-Testungen anbieten", kündigt er an.

Info: Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind aktuell: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 und 13 bis 19 Uhr, sowie samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Getestet wird mit oder ohne Terminreservierung.