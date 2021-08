Impfen beim Einkaufen – Kreis bietet Angebot am Schramberger Kaufland an

1 Eine Impf-Aktion des Kreisimpfzentrums wie hier vor dem Kaufland in Rottweil soll es nun am Wochenende auch in Schramberg geben. Foto: Zelenjuk

Schramberg/Rottweil – Das Kreisimpfzentrum bietet am Freitag, 20. August, 12 bis 19 Uhr, und am Samstag, 21. August, 8.30 bis 15 Uhr, unter dem Motto "Impfen beim Einkaufen" Impfungen ohne Termin am Haupteingang des Kauflands in Schramberg, Bahnhofstraße 30, an.

Zur Verfügung stehen laut Mitteilung des Landratsamts die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Eventuelle Zweittermine werden vor Ort vergeben und erfolgen im Kreisimpfzentrum in Rottweil.

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten geimpft werden. Mitzubringen ist der Personalausweis, die Gesundheitskarte sowie gegebenenfalls der Impfausweis.