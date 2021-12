1 Der Kreis hat seinen Impfstützpunkt in der "Szene 64" fertig eingerichtet. Foto: Riesterer

Die Kreis-Impfstützpunkte in Schramberg und Sulz am Neckar des Landkreises Rottweil werden in der kommenden Woche eröffnet. Das gab das Landratsamt am Donnerstag bekannt.















Schramberg - Der Aufbau und die Vorbereitungen in der Szene 64 in Schramberg und im Backsteinbau in Sulz sind abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung des Kreises: in den beiden neuen Kreis-Impfstützpunkten werde also noch vor Weihnachten geimpft. Am kommenden Dienstag, 21. Dezember, geht es in der Geißhalde los.

Wie an den anderen Standorten gilt: Impfen ohne Termin – es ist keine Voranmeldung nötig. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (StiKo). "Es ist genügend Impfstoff für alle Impfwilligen vorhanden", schreibt der Kreis.

Ausreichend Parkplätze vorhanden

Die Wochentage zur Impfung verteilen sich wie folgt: montags und donnerstags in Rottweil, dienstags in Schramberg, mittwochs in Sulz. In der Geißhalde können sich Freiwillige also bis Jahresende einfinden am 21. Dezember, 11 bis 15 Uhr sowie am 28. Dezember, ebenfalls von 11 bis 15 Uhr. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Zur Anfahrt schreibt das Landratsamt: "In Schramberg direkt nach dem Tunnel rechts abbiegen, nach 250 Metern die Schranke passieren. Nach weiteren 150 Metern liegt die Szene 64 (Backsteingebäude) auf der linken Seite."

Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren; Personen unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Folgende Unterlagen sind zum Impfen notwendig und müssen mitgebracht werden: Impfausweis; Krankenversicherungskarte und Personalausweis.