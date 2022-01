1 Schlangen vor dem Kreis-Impfstützpunkt in Schramberg wie hier beim ersten Betriebstag wünschen sich die Ärzte im Raum Schramberg. Und bieten sich in einem offenen Brief Verunsicherten als Gesprächspartner an. Foto: Riesterer

"Wer kann oder sollte – bitte impfen!" "Wer unsicher ist, darf gerne mit uns reden!" Das sind in Kurzform die beiden wichtigsten Punkte eines offenen Briefes, den die Ärzte rund um Schramberg unserer Redaktion zukommen ließen.















Schramberg - Die Zeiten des wochenlangen telefonischen nicht-Durchkommens beim Impfzentrum in Rottweil sind längst passé. Der Kreis Rottweil hat drei Impf-Stützpunkte eingerichtet – in der "Szene 64" in der Geißhalde gibt es Kinder-Impf-Aktionen, zudem gilt dort nun "freies Impfen", es werden nicht einmal mehr Wartebons vergeben, weil so viele Kapazitäten vorhanden sind. Dienstags von 11 bis 15 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr kann dort jeder jederzeit vorbeikommen und sich impfen lassen. Dennoch gilt die Impfquote beziehungsweise -bereitschaft als nach wie vor viel zu niedrig. Die niedergelassenen Ärzte aus Schramberg und drumherum reagieren darauf nun mit einem offenen Brief.

Große Verunsicherung

Sie schreiben: "Als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte vor Ort erleben wir in der Corona-Pandemie bei einigen unserer Patienten eine große Verunsicherung in der Frage, ob eine Impfung sinnvoll sei. Häufig berichten uns noch ungeimpfte Patienten über Ängste, durch die Impfung Schaden zu nehmen und möchten deshalb lieber weiter zuwarten. Dieses ängstliche Zögern, diese Verunsicherung dieser Menschen kennzeichnet ein Dilemma dieser Pandemie und wirft Fragen auf."

Mitten in einer "weltumspannenden Seuche, mitten in einer Gesellschaft eines der am höchsten technologisierten Länder dieser" Welt fürchteten sich Menschen vor einer sie schützenden Impfung mehr als vor dem potenziellen leid- und todbringenden Virus. "Wie kommt es zu dieser Umkehr der wahren Verhältnisse?", stellen die Ärzte in den Raum.

Falsche Experten

Wie könne es sein, dass wissenschaftlichen Experten der Virologie, der Epidemiologie, der Medizin mit all ihren "weltweit sorgfältig gesammelten und ausgewerteten Daten zum Infektionsgeschehen und zur Impfung weniger Gehör geschenkt wird als selbst ernannten Leugnern eines Virus, das bisher nachweislich nahezu 120.000 Menschen allein in unserem Land das Leben gekostet hat?"

Wie könne es sein, "dass ein verschwindend geringer Anteil selbst ernannter Experten wie unter anderem Corona-Leugner oder Querdenker die Wahrheit umkehren, ihre eigene Wahrheit erfinden, diese in sozialen Medien verbreiten und damit Teile der Bürger für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren?"

Kein Vertrauen

Wie könne es sein, "dass den Wissenschaften, die in den vergangenen 200 Jahren vielfältig Krankheit und Leid bekämpft und unsere Lebenserwartung auf Rekordhöhen gehoben haben, gerade in einer der größten gesundheitlichen Herausforderungen der letzten Jahrzehnte von einem Teil der Menschen misstraut wird?"

Und zuletzt: Wie könne es sein, "dass dem Heer der seriös wissenschaftlich arbeitenden Ärztinnen und Ärzten weniger Glauben geschenkt wird als einem verschwindend geringen Teil von Ärztinnen und Ärzten, die gar behaupten, die Impfung und nicht das Virus würde töten?"

Fragen an die Experten vor Ort

"Glauben Sie nicht solchen Einzelmeinungen, die schon der Philosoph Platon als Doxa, als (persönliche) Meinung und damit als unterste Stufe der Erkenntnis, als Schein kennzeichnete, im Vergleich zu wahrem Wissen das Allgemeinheitscharakter hat und auf einem Konsens vieler Forschender beruht."

Die niedergelassenen Ärzte "als medizinische Experten vor Ort behandeln teils seit Jahrzehnten die Menschen in unserer Raumschaft in allen medizinischen Fragen. Wir stehen Ihnen auch in der Corona-Pandemie als die Experten vor Ort zur Verfügung. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, wir beraten Sie objektiv zum Coronavirus und der vor den Virusfolgen schützenden Impfung", versprechen Winter und seine Kollegen.

Unterzeichnet haben den Brief diese Ärzte:

Susanne Andreae, Jasmin Apfel, Bärbel Beck, Frank Buchholz, Gratiela Buta, Peter Flaig, Olga Freund, Annette Fritz, Raimund Gaus, Heiko Gertsch, Jürgen Geprägs, Dominik Haas, Rudolf Halder, Caroline Heidger, Peter Heinrich, Stefan Heß, Helmut Horn, Ralph Jäger, Claudia Kerckel, Michael Kerckel, Oskar King, Simon Klausmann, Harald Königsberger, Jan Liefeith, Jürgen Liefeith, Kristina Mauch, Susanne Maurer, Ewald Müller, Ingo Natzschka, Philip Neef, Gebhard Pfaff, Svetlana Peys, Andreas Reeb, Johannes Schelling, Bernhard Schönemann, Johannes Schubert, Max Simon, Berlind Spengler, Frank Stephan, Lara Stephan, Vladimir Todorovic, Vadim Urman, Jürgen Winter

Kommentar: "Richtige Zeit"

Von Fabian Riesterer

Der Impf-Aufruf der Ärzte kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Corona-Patienten in den Intensivbetten im ganzen Schwabo-Gebiet nur bei knapp über zehn Prozent liegt. Futter für die Impf- und Maßnahmengegner: "Dabei heißt es doch immer, es sei eine Pandemie der Ungeimpften?" Schlechtes Timing der Ärzte? Eben nicht! Fakt ist, dass ein äußerst dynamisches und zumindest anfangs völlig unbekanntes Virus bekämpft wird. Sich da mit Empfehlungen, Voraussagen oder Regelungen dem Forschungsstand anzupassen, ist eine Aufgabe, die ich nicht übernehmen möchte. Dass diese dann schnell überholt, gar widersprüchlich zueinander erscheinen können, war Forschern, Politikern aber auch Ärzten von Anfang an klar, hätte aber besser kommuniziert werden können. Das hat bei vielen zu einem Vertrauensverlust geführt. Dass nun die Ärzte in die Offensive gehen, das Gespräch anbieten, um dieses Vertrauen wieder werben, kommt daher zur richtigen Zeit. Hoffentlich wird das Angebot angenommen.