Feuerwehr löscht brennenden Müll Großeinsatz durch Brand bei Alba in Dunningen

Großeinsatz der Feuerwehr bei Alba in Dunningen: Am Donnerstagabend gerieten auf dem Betriebsgelände in einer Halle Abfälle in Brand. Es kam zu einer enormen Rauch- und Hitzeentwicklung. Die Bewohner wurden gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.