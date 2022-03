Mahnwachen in Rottweil gegen Corona-Maßnahmen

Corona in Rottweil

1 Die Corona-Maßnahmen sind Thema bei Mahnwachen in Rottweil am 11. und 12. März. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Für Freitag und Samstag, 11. und 12. März, sind in Rottweil Mahnwachen gegen Corona-Maßnahmen angekündigt.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Rottweil - In der Hochbrücktorstraße in Rottweil vor dem alten Backhaus Lüthy sollen am Freitag und Samstag, 11. und 12. März, Mahnwachen gegen Corona-Maßnahmen stattfinden. Initiiert und angemeldet hat sie Günther Stronczek.

Rottweil - In der Hochbrücktorstraße in Rottweil vor dem alten Backhaus Lüthy sollen am Freitag und Samstag, 11. und 12. März, Mahnwachen gegen Corona-Maßnahmen stattfinden. Initiiert und angemeldet hat sie Günther Stronczek.

In einem Flugblatt macht er sein Anliegen deutlich: "Da sich die Corona-Politik einzig und alleine um die körperliche Gesundheit dreht und die beiden gleichwertigen Bedingungen des seelischen und sozialen Wohlbefindens einfach unbeachtet gelassen hat", sei es an der Zeit auch diesen Aufmerksamkeit zu schenken. Dass die Politik seelische und soziale Aspekten in ihren Maßnahmen nicht berücksichtige, sondern durch Panik und Angst diese Gesundheitsschäden sogar noch verschlimmere, veranlasse ihn, diese Diskussion in die Öffentlichkeit zu tragen.

Stronczek lädt nun dazu ein, am Freitag von 16.30 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr an den Mahnwachen teilzunehmen und eigene Erfahrungen zu teilen.