Vergebliche Rettungsaktion Junge stirbt nach Tagen in tiefem Brunnen in Marokko

Ein kleiner Junge in Marokko saß nach einem Sturz tagelang in 32 Metern Tiefe fest. Nach einer schwierigen Rettungsaktion sind die Befürchtungen traurige Gewissheit. Kritik gibt es an den Behörden.