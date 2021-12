1 Das Praxisteam von Judith und Peter Kelin (links und rechts) hat mit den Corona-Impfungen allerhand zu tun. Foto: Hertle

Rosenfeld - Das ganze Auf und Ab der Pandemie und der Impfungen gegen Covid-19 haben Judith und Peter Kelin miterlebt. In ihrer Rosenfelder Arztpraxis hatten die Mediziner anfangs zu wenig Impfstoff und eine große Nachfrage, dann war es umgekehrt. Jetzt ist genügend Vakzine da, und die Ärzte und ihr Team können sich kaum retten vor dem Ansturm: "Wir könnten gar nichts anderes machen als Impfen", beschreibt Judith Kelin die Lage nach dem Start der Booster-Impfungen: "Das Telefon steht nicht mehr still." Doch gebe es genug zu tun auch ohne die Impfungen, sagt Kelin: "Die Patienten verlassen sich auf uns."

Freitags ist der Tag der Corona-Impfungen in der Praxis an der Panoramastraße, wo die Kelins meist Patienten der Altersgruppe "Ü-60" impfen: bis zu 140 pro Freitag. Alle anderen Altersgruppen werden auf andere Ärzte oder Impfmöglichkeiten verwiesen. Doch bevor die Ärztin und der Arzt zur Spritze greifen können, muss erst einmal viel Bürokratie bewältigt werden: Formulare gilt es auszufüllen mit Patientendaten und einer Einverständniserklärung. Auch müssen die Patienten umfassend über die möglichen Risiken einer Impfung informiert werden. All dies, sagt Judith Kelin, habe dazu geführt, dass man nicht auch noch unter der Woche impfen könne.

Vorbereitung aufwendig

Auch die Vorbereitung der Impfungen selbst ist nicht ohne Schwierigkeiten: "Wir erfahren am Montag, wie viele Impfdosen wir am Dienstag bekommen", sagt Kelin. Verimpft wird in dieser Praxis bisher ausschließlich Biontech. Nun soll der Impfstoff Moderna verwendet werden: "Organisatorisch schwierig" sei diese Umstellung, so die Ärztin. Denn Moderna werde anders vorbereitet.

"Das sind so die kleinen Dinge, die uns das Leben schwer machen", sagt Judith Kelin: "Plus der Schreibkram." Zum Glück habe man "zu 98 Prozent verständnisvolle und respektvolle Patienten".