Corona in Pflegeheim VS 15 Infizierte in St. Lioba: Besuche trotzdem möglich

Gesonderte Isolierstation eingerichtet

Nachdem die gesonderte Isolierstation eingerichtet wurde, ermöglicht das Haus ab Donnerstag, 19. November, wieder Besuche. Diese sollen allerdings im öffentlichen Bereich, unter der Nutzung von FFP2-Masken und zu den bekannten Besuchszeiten stattfinden.

"Die Angehörigen sind gebeten, der Bitte der Bundeskanzlerin zu entsprechen und sich auf nur eine Kontaktperson pro Bewohner zu beschränken. Um möglichst viele Besuche in dem begrenzten öffentlichen Bereich zu ermöglichen, sind die Besucher auch gebeten, die Besuchszeit auf eine Stunde und auf notwendige Besuche zu beschränken. Besuche bei den isolierten Besuchern sind leider nicht möglich. Diese befinden sich wie in allen anderen Lebensbereichen auch in Quarantäne", teilt Stöffelmaier weiter mit.