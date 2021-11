1 Das Ordnungsamt hat geprüft, ob die Gastronomen die Regeln einhalten. (Symbolfoto) Foto: © prostock.studio – stock.adobe.com

Auch in Oberndorf gab es verstärkte Kontrollen in der Gastronomie bezüglich der Einhaltung der Corona-Regeln.















Oberndorf - Das Sozialministerium hatte die Kommunen gebeten im Rahmen von Schwerpunkt-Kontrollen die örtliche Gastronomie im Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Regelungen zu kontrollieren.

Das Ordnungsamt der Stadt Oberndorf ist diesen Bitten sowohl bei der Schwerpunkt-Aktion Ende Oktober als auch vergangene Woche nachgekommen und zieht ein positives Fazit.

Wenige gravierende Verstöße

An insgesamt vier Tagen erhielt ein Großteil der Gastronomen in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen Besuch durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt seien wenige gravierende Verstöße festgestellt worden. Auf Mängel in der Umsetzung der Regelungen seien die Verantwortlichen hingewiesen worden und hätten dann bei den teilweise notwendigen Nachkontrollen zumeist auch die Voraussetzungen erfüllt.

Gravierende Verstöße und anhaltende Mängel werden bei der Bußgeldstelle des Landkreises zur Anzeige gebracht. Weiterhin setzte das Ordnungsamt auf den regelmäßigen Versand aktueller Informationen und Änderungen an die Gastronomen und den verantwortungsvollen Umgang dieser bei der Umsetzung und Einhaltung der Regelungen. Bei Nachfragen stünden die Mitarbeiter sowohl per Mail als auch am Telefon beratend zur Seite, so die Verwaltung.