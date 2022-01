3 Die Erzieherinnen leisten viel in der Pandemie und beweisen viel Kreativität, hier ein Symbolfoto. Foto: © lordn - stock.adobe.com

Es scheint nur eine Frage der Zeit gewesen zu sein, bis angesichts der hohen Inzidenzen die ersten Kindergärten aufgrund von Corona-Ausbrüchen wieder schließen müssen. Jetzt trifft es gleich mehrere Einrichtungen in der Doppelstadt.















Villingen-Schwenningen - Zwei Wochen nach den Weihnachtsferien trifft die Omikron-Welle nun auch die Kindertagesstätten in Villingen-Schwenningen. "Bis auf gerade sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen", muss Andrea Fischer von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden feststellen. Nach Stand vom Montag verzeichne die Gemeinde sieben aktive Corona-Fälle in den Villinger Kindergärten. Zuvor hätte es wenig bis gar keine Corona-Fälle in den Einrichtungen gegeben, doch in den vergangenen beiden Wochen merke man, dass wesentlich mehr Fälle dazu kommen, sagt die Kindergartengeschäftsführerin.