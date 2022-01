1 Wegen eines Corona-Ausbruchs bleibt der katholische Kindergarten St. Mauritius bis zum 28. Januar geschlossen. Foto: Ganswind

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass im katholischen Kindergarten St. Mauritius 14 Kinder und 3 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, stieg die Zahl der infizierten Kinder etwas an. Das hat Konsequenzen.















Horb-Nordstetten - "Mittlerweile sind an die 20 Kinder positiv getestet, teilweise auch schon per PCR-Test", sagt Stefan Blank, Kirchenpfleger für die katholische Kirchengemeinde, am Mittwochnachmittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Damit ist nun etwa ein Drittel der rund 65 Kinder in der Einrichtung positiv auf Corona getestet worden.

Aufgrund des Infektionsgeschehens habe man nun gemeinsam mit dem Gesundheitsamt beschlossen, den Kindergarten St. Mauritius bis einschließlich Freitag, 28. Januar, geschlossen zu halten. "Das Gesundheitsamt – und auch wir – sehen nun eine Lage, die es erforderlich macht, bis zum 28. Januar komplett zuzumachen", sagt Blank.

Blank: Negativ getestete Kinder sollen weiter getestet werden

"Die Eltern wurden nun darum gebeten, weiterhin ihre Kinder zu testen – einfach um sicher zu sein, dass die Kinder, die derzeit negativ getestet werden, auch weiterhin negativ getestet werden. Wir müssen da nun konsequent handeln", sagt Blank.

In der kommenden Woche wolle man dann gemeinsam "die Lage neu beurteilen", sagt Blank, "in der Hoffnung, dass wir dann am 31. wieder aufmachen können." In jedem Fall werde man die Eltern rechtzeitig informieren.