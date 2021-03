Corona in Horber Kindergärten

1 Von den in den vergangenen Tagen gemeldeten Neuinfektionen im Kreis Freudenstadt stammen mindestens 69 aus dem Infektionscluster "Kindergarten St. Leonhard". In 40 Tests konnte bisher die britische Variante nachgewiesen werden. Foto: Huber

Vier Einrichtungen sind geschlossen: Mehrere hundert Menschen sind in Horb und Eutingen durch Corona-Infektionen in Kindergärten in Quarantäne.

Horb - "B.1.1.7" scheint sich auch im Kreis Freudenstadt immer mehr durchzusetzen. Bei 40 Tests im Kindergarten St. Leonhard in der Horber Kernstadt ist mittlerweile die britische Variante festgestellt worden. Das teilt Landkreis-Sprecherin Sabine Eisele auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Corona-Ausbruch in diesem Kindergarten hat sich zu einem großen Cluster entwickelt, das weiter anwächst. Von den in den vergangenen Tagen gemeldeten Neuinfektionen stammen mindestens 69 aus dem St. Leonhard-Cluster. Damit haben um die 60 Prozent dieser Infizierten laut Eisele die britische Mutation. "Es sind aber auch noch nicht alle Subtypisierungsergebnisse da."

