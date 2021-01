Corona in Hechingen und Umgebung Apotheken haben FFP2-Masken vorrätig

Adrien Nangoum, Inhaber der Stadtapotheke und Löwen-Apotheke, hat 20.000 Masken vorrätig, glaubt jedoch, dass der Ansturm wie in Dezember ausbleibt. "Nicht alle werden auf einmal kommen, es wird entspannter", denkt Nangoum. Als die Regierung verkündete, dass Masken kostenlos in den Apotheken erhältlich sein werden, fuhr er gleich abends noch nach Frankfurt zu einen Großhändler, um Masken zu holen. Zwischen 15. und 17. Dezember gingen bei ihm bereits 8000 Masken über die beiden Ladentheken, sodass er vor Weihnachten nochmals in die hessische Landeshauptstadt fuhr. Er wollte seine Kunden auf keinen Fall enttäuschen und vertrösten, weshalb er alle Hebel in Bewegung setzte. "Ich wollte startklar sein", so Nangoum. Dies sprach sich offenbar schnell herum, denn auch aus dem Umkreis von Hechingen kamen Kunden zu ihm. Nicht alle verließen die Apotheke nur mit Masken, sondern kauften zusätzlich noch etwas ein. Die Masken geben er und seine Mitarbeiter einzeln aus und fragen nach, ob eine Gebrauchsanleitung gewünscht wird.

Seit gestern bietet Nangoum – wie auch die Hohenzollern-Apotheke in Bisingen – einen Schnelltest an. Bis zum frühen Nachmittag hatten 15 Personen von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

Die Ertelt-Apotheken in Bisingen haben bereits im Herbst für ihr Personal (40 Mitarbeiter, inklusive Filiale in Nusplingen) sich ausreichend mit FFP2-Masken eingedeckt, weswegen sie ständig welche ausgeben konnten und nie "ausverkauft" waren. Inhaber Johannes Ertelt rechnet jetzt, dass der Andrang nicht mehr so groß ist. "Ich denke auch, dass die Krankenkassen mit dem Versand der Coupons erst ab 11. Januar loslegen." Das Verpacken der Masken in Tüten sei ein hoher bürokratischer Aufwand, schließlich werde diesen auch ein Zertifikat und eine Anleitung beigelegt. "Ich habe dafür Mann und Maus eingesetzt." Ertelt ist überrascht, dass viele dachten, FFP2-Masken seien waschbar. Außerdem fiel ihm auf, dass Senioren FFP2-Masken geholt hatten, aber dann Tage später mit einer FFP1 ins Geschäft kamen. Ihnen wurde dann freundlich geraten, doch lieber die FFP2-Maske aufzusetzen, da diese mehr Schutz bietet.

Seine Mitarbeiter tragen pro Tag zwei Masken im Wechsel, für die Kunden habe man nun mehrere Tausend Stück auf Lager. Man habe sich auch untereinander geholfen, weshalb Ertelt Kollegen Masken abgab. Da seine Apotheken auch einen Versorgungsvertrag mit Altenheim hat, habe man diese sofort mitversorgt und die Menge "großzügig gehandhabt". Zuvor habe man proaktiv die Heime angerufen. Das Geld für die Masken wurde unbürokratisch über die Notfall-Notdienst-Fonds ausgeschüttet.

Geld bereits erhalten

Die Killertal-Apotheke in Jungingen ist eine von vier Filialen der Albstadt-Apotheke um Inhaberin Christine Sulz. Am 15. Dezember habe man nur wenige Masken gehabt, die dann schnell weg waren. "Wir haben dann unseren Kunden versprochen, dass wir bis 21. Dezember welche haben und bewusst einen Puffer eingebaut." Man habe dann von heute auf morgen auf eigenes Risiko FFP2-Masken bestellt, verweist Sulz auf die unterschiedlichen Preise. Es wurde gleich das erste Quartal mitgeplant, sodass aktuell nun 20.000 Masken im Lager in Albstadt vorrätig sind. Somit entfallen auf Jungingen 5000 Masken, da sechs pro Coupons erhältlich sind, dürften die Masken somit für knapp 850 Kunden reichen.

Sulz rechnet nicht damit, dass diese Woche jemand mit Coupons in die Apotheke kommt. "Ich weiß nicht, wie die Krankenkasse das so schnell hinkriegen sollen."

Im Dezember trudelten die Masken dann früher ein, die Abrechnung sei relativ einfach gewesen. "Und das Geld für Dezember haben wir schon gekriegt", so Sulz.