1 In zahlreichen Klassen gibt es Coronafälle – meist sind nur einzelne Schüler infiziert. Ausbruchsgeschehen werden derzeit dagegen selten vermeldet. Foto: © Kuzmina – stock. adobe.com

Die Zahl der Coronafälle steigt. Vor allem jüngere Menschen sind derzeit von Infektionen betroffen. So sieht die Lage an Schulen in Hechingen aus.















Hechingen - Die Zahl der Coronafälle steigt im Zollernalbkreis täglich um mehrere Hundert – die Inzidenz liegt nun bei 1443,2. Die Schulen registrieren immer mehr Fälle.

Berufliches Schulzentrum

23 Schülerinnen und Schüler am Beruflichen Schulzentrum hatten Stand Montag einen positiven PCR-Test. Weitere 29 Personen haben einen positiven Schnelltest oder sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. "Wir haben maximal zwei Fälle pro Klasse", sagt Schulleiter Roland Plehn unserer Redaktion. Das entspreche etwa dem normalen Krankenstand. Plehn: "In der Regel sind die Schüler nach einer Woche zurück." Bis dahin wird Fernunterricht für jene angeboten, die fit genug sind, um daran teilzunehmen.

Weiherschule

An der Weiherschule gab es laut Anja Heinz vom Landratsamt in den vergangenen Tagen fünf positive Schnelltests, "wovon bislang einer durch einen PCR-Test bestätigt wurde". Dass die Auswirkungen der Pandemie auf die beruflichen Schulen beherrschbar bleiben, sei "dem guten Management der Schulen, konsequenten Testungen und dem Verhalten der Lernenden zu verdanken", betont Haupt-, Kultur- und Schuldezernent Karl Wolf. Das Landratsamt geht davon aus, dass der Schulbetrieb in den kommenden Tagen aufrechterhalten werden kann – Lehrkräfte sind derzeit nicht von Infektionen betroffen.

Realschule

35 der 700 Realschüler sind an Corona erkrankt und haben positive PCR-Test-Ergebnisse vorgelegt. Allein am Montag kamen 20 weitere positive Selbsttests hinzu. "Das erhöhte Infektionsgeschehen ist sehr herausfordernd", betont Schulleiter Stefan Hipp. In nahezu allen Klassen gebe es Fälle, in Fächern wie Sport und Religion etwa dürften Klassen nicht mehr durchmischt werden. "Wir kommen mit dem Vertretungsplan fast nicht mehr nach." Kreativität sei gefragt. Im Sportunterricht gehen die Klassen mittlerweile teils spazieren, da der Unterricht – sonst nach Geschlechtern getrennt – so im Klassenverbund stattfinden kann. Lehrer sind Hipp zufolge derzeit nicht erkrankt: "Alle sind im Dienst. Sollten auch Lehrer ausfallen, kämen wir an die Grenzen der Leistungsfähigkeit."

Schüler in Quarantäne können im Fernunterricht mitlernen. "Mittlerweile haben wir damit reichhaltige Erfahrung, das funktioniert gut", betont Hipp. Die Digitalisierung habe während der Pandemie ebenfalls einen Schub erfahren. "Der Push ist erkennbar, nach Corona werden wir die Aufgabe haben, dort anzusetzen."

Doch auch wenn bestmöglich unterrichtet werde, sei es erwiesen, dass sich einige Schüler mit Fernunterricht schwertun. "Pauschal kann man es nicht sagen, es hängt am einzelnen Schüler." Teilweise gebe es sogar Gewinner. "Es gibt manchen, der sich dabei reger beteiligt", sagt Hipp, betont aber zugleich: "Das ist natürlich die Ausnahme." Präsenzunterricht solle so lange wie möglich angeboten werden; dies sei in Summe deutlich besser als der Rückfall in Home Schooling. Und das, obwohl die Organisatoren "an der Belastungsgrenze" sind. Hipp: "An den Montagen nach den Wochenenden müssen wir uns erst einmal schütteln und sortieren."

Gymnasium

Schulleiterin Melanie Dreher kommt direkt auf den Punkt: "Die Lage hat sich seit Freitag dramatisch geändert." 37 Quarantänefälle verzeichnet sie, außerdem acht positive Schnelltests. "Eine Klasse ist im Fernunterricht." Davon abgesehen gebe es kein größeres Ausbruchsgeschehen. Die meisten Schüler hätten sich im Familien- und Freundeskreis angesteckt. "Wir haben in vielen Klassen ein bis zwei Fälle", sagt Dreher. Mittlerweile kämen die Schüler gut mit den aus der Pandemie folgenden Regelungen für die Schule zurecht. "Wichtig ist Transparenz: Das hilft."