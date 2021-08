Corona in Furtwangen

2 Vor der Spritze gibt es im Impfbus ein Aufklärungsgespräch. Foto: Preuß

Gute Neuigkeiten: Das Testzentrum in der Tennishalle öffnet wieder. Und der Impfbus des Landkreises kommt nach Furtwangen. Letzteres ist Ute Klausmann vom Dynamic Fitness-Studio zu verdanken.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Furtwangen - Ursprünglich war angedacht, den Mitgliedern ihres Fitness-Studios in der Wendelhofstraße 6 eine Impfmöglichkeit vor Ort anzubieten, erklärt Ute Klausmann im Gespräch mit unserer Zeitung. "Selbstverständlich dürfen alle, die sich jetzt impfen lassen wollen, kommen. Der Impfbus ist für alle offen, wir freuen uns über jeden, der kommt und sich immunisieren lässt", so Klausmann. Der Termin ist Donnerstag, 26. August, 16 bis 18 Uhr.

Keine Anmeldung erforderlich

Wenn der Bus schon mal in der Bregstadt ist, dann könnte man ja auch einen zweiten Termin anbieten, dachten sich Landratsamt und Stadtverwaltung. Deswegen wird der Impfbus zusätzlich von 12 bis 15 Uhr auf der Marktplatz stehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Impfung ist kostenlos, die Krankenkarte und wenn vorhanden das Impfbuch sind mitzubringen. Zur Auswahl stehen die bekannten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson.

Wer noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss immer noch bei bestimmten Anlässen Corona-Tests durchführen lassen. Hintergrund ist auch die gestiegene Inzidenz in Baden-Württemberg. Damit genügend Testmöglichkeiten vorhanden sind, hat die Stadt Furtwangen das bewährte Testcenter im Freizeitcenter (Tennishalle) in der Hinterbreg 15, wieder geöffnet.

Corona-Tests sind nach wie vor kostenlos

Testmöglichkeiten sind am heutigen Mittwoch, 18. August, und am Freitag, 20. August, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Am Samstag, 21. August, steht das Test-Team von 17 bis 19 Uhr bereit.

Die Anmeldungen sind wie bisher über die Internetadresse www.testzentrum-furtwangen.de erforderlich, dann über die Rubrik "Testtermin buchen". "Testwillige Personen sollen sich bitte nicht von der Startseite abschrecken lassen", teilt die Stadtverwaltung mit. Aufgrund technischer Probleme habe diese noch nicht angepasst werden können.

Die Tests sind nach wie vor kostenlos. Wer keine Anmeldung hat, kann sich ebenfalls testen lassen, muss dann allerdings etwaige Wartezeiten einplanen.

Die drei Testtermine sind vorerst ein Probelauf. Je nach Bedarf sollen die Testzeiten in der kommenden Woche angepasst werden.