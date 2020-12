Corona in Freudenstadt Skiliftbetreiber ärgern sich über Regierung

Dabei verspricht die Wetterkarte viel Schnee

Nina Trayer, Wirtin der "Ruhesteinschänke", organisiert die beiden Lifte praktisch vor ihrer Gasthaustür am Ruhestein. Die Frage, was sie vom derzeitigen Zustand hält, beantwortet sie mit einem klaren: "Bescheiden! Es ist alles geschlossen. Bis 10. Januar." Und dabei verspräche die Wetterkarte schneereiche Weihnachtsferien. Das Weihnachtsgeschäft aber sei schon mal gestrichen. Der vergangene Winter habe ihren Liften, eine reine Naturschnee-Anlage, gerade mal neun Betriebstage gewährt: "Wenn jetzt wieder die Skilifte stehen müssen, wird es eng für uns."

Heiko Fahrner vom Nationalpark-Schliffkopfhotel, das drei Lifte in Unterstmatt an der Schwarzwaldhochstraße sowie den Lammlift in Kniebis betreibt, ist auf Hundertachtzig. Die Lifte hätten abgestellt werden müssen, doch bereits am vorvergangenen Wochenende seien die Schneehänge an der Schwarzwaldhochstraße "total überfüllt" gewesen mit Schlittenfahrern, die "unkontrolliert" die Hänge runtergesaust wären.

Schriftlich an Abgeordnete gewandt

Sein Betrieb hätte gut die Pisten beschneien können. Und man hatte auch ein eigenes Hygienekonzept dafür entwickelt, durfte aber nicht an den Start gehen. Bei den Schlittenfahrer habe jedoch kaum keiner auf Abstände geachtet. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Lifte mit Hygienekonzepten schließen müssen, aber Schlitten ungehindert fahren dürften. Es habe sich ein gutes Weihnachtsgeschäft an den Liften abgezeichnet, auch das sei jetzt gestrichen. Es sei "unerhört, was sich unsere Regierungen leisten".

Er habe sich schriftlich an die Abgeordneten Thomas Bareiss und Hans-Joachim Fuchtel (beide CDU) sowie an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt. Er wolle das nicht auf sich beruhen lassen.

Christian Zimmermann aus Baiersbronn-Mitteltal erreichten wir telefonisch in der Schweiz auf einem Pistenbully. "Ich habe gerade zwei Meter hoch Schnee vor mir", sagt er. Seine beiden Lifte im Schwarzwald jedoch stehen still. Es sei eine sehr unbefriedigende Situation. Nach der schlechten Saison im vergangenen Jahr noch so einen Winter erleben? "Das wäre sehr ›sportlich‹ für die Skilifte im Schwarzwald", meint Zimmermann sarkastisch.

Bereits Ende Oktober hatte der Verein Wintersport Stokinger in Freudenstadt, der die beiden Stokinger-Lifte in Freudenstadt-Lauterbad betreibt, von sich aus entschieden, in dieser Saison zu pausieren (wir berichteten). Die Auflagen des Hygienekonzepts seien, so Vorsitzender Erhard Anger (Freudenstadt), für einen Verein nicht zu erfüllen.

Ziel- und Planlosigkeit bei den Behörden

Alle befragten Liftbetreiber hatten Verständnis dafür, dass die Pandemie Einschränkungen auch bei Skiliften verlange. Sie beschweren sich jedoch über die Ziel- und Planlosigkeit von Anweisungen und Vorschriften der Behörden, die meist nur Verwirrung hinterlassen.

Wie geht es nach dem 10. Januar weiter? Über eine mögliche staatliche Entschädigung für die Liftbetreiber herrscht allgemeine Unsicherheit. Gibt es eine, wie viel gibt es, wann gibt es sie? "Sicherlich stehen Skilifte nicht an erster Stelle, aber wir haben noch gar nichts davon gehört", so Christian Zimmermann. Zumindest der Baden-Badener CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald habe sich in einer Videokonferenz mit einigen Skiliftbetreibern dieser Fragen angenommen.