Corona in Freudenstadt

1 "Nicht stringent": Der Landrat kann die Proteste des Einzelhandels verstehen. Foto: Beyer

Trotz zuletzt steigender Corona-Infektionen im Kreis Freudenstadt hält Landrat Klaus Michael Rückert an seinem Standpunkt fest: "Wir brauchen mehr Lockerungen, nicht weniger."

Freudenstadt - Wenngleich es wieder mehr Ansteckungen im Landkreis gibt, stuft Rückert die Lage als nicht besorgniserregender ein, im Gegenteil: Die rund 50 Seniorenheime im Landkreis seien soweit geschützt. "Wir sind durch mit allen Zweitimpfungen. Alle Bewohner und Mitarbeiter, die eine Impfung wollten, haben sie bekommen", so der Landrat. Die Quote sei sehr hoch. Nächste Woche beginne der Impfbetrieb in Einrichtungen des betreuten Wohnens durch das mobile Impfteam. Der Schutz des Lebens von besonders gefährdeten Menschen, mit denen die Einschnitte bei den Grundrechte begründet wurden, greife als Argument folglich nur noch bedingt.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen