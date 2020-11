Corona in Donaueschingen Diskussion um Lüften der Klassenzimmer

Andere Regeln für den Arbeitsplatz, aber nicht für Schüler?

Einer solchen Empfehlung folgen kann auch Patrick Honer. Der Vater zweier schulpflichtiger Kinder erlebt derzeit, wie mit dem Problem umgegangen wird: "Da gibt es dann die schriftliche Empfehlung, mit Schal und Tee-Tasse zur Schule zu kommen." Für Honer untragbar. Mit dem Thema kennt er sich berufsbedingt bestens aus. Er ist Geschäftsführer der Nova Apparate GmbH. Das Donaueschinger Unternehmen stellt moderne Geräte für Klima- und Raumlufttechnik her, rüstet etwa Krankenhäuser damit aus. "Laut Arbeitsstättenrichtlinie muss die Temperatur bei leicht sitzenden Tätigkeiten mindestens 20 Grad Celsius haben", erklärt Honer. Nun gilt das für den Arbeitsplatz, aber nicht für die Schüler? "Eigentlich hätte man diese Sache bereits im Sommer anschieben sollen." Es sei eine Frage des Wollens, selbst alte Zimmer seien nachrüstbar, Fördertöpfe von Bund oder Land anzapfbar.

Laut Stadt gebe es dezentrale Lüftungsgeräte, mit denen auch die Schulen der Stadt Donaueschingen nachgerüstet werden könnten. "In Frage kämen hier Lüftungsgeräte mit Außenluftverbrauch und Wärmetauscher. Diese Geräte sind jedoch in der Anschaffung relativ teuer und können auch nicht auf die Schnelle eingebaut werden. Hinzukommt, dass die Geräte nicht geräuschlos arbeiten", sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

Das sieht Honer anders, besonders im Vergleich mit anderen Anschaffungen. "Wenn keine technischen Lösungen da wären, sähe das anders aus. Aber es gibt sie." Das Unternehmen werde sich in Bälde selbst ein entsprechendes Gerät in den Besprechungsraum stellen – das geht auch mit Schalldämpfer, Luftfilter, Abluft und einer Frischluftzufuhr. In der Schule würde dadurch ein weiteres Problem gelöst: Die Heizkosten, die sich durch das ständige Lüften zwangsläufig erhöhen. Lüftungsgeräte für die Schulen, das sollte Priorität haben.

"Ja, der Energieverbrauch an den städtischen Schulen wird sich durch das angeordnete Lüften erhöhen. Demgegenüber stehen aber die hohen Anschaffungskosten der in Frage kommenden dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Hinzukommt, dass diese Geräte lange Amortisationszeiten haben und wir nicht wissen wie lange die Corona-Krise noch andauern wird", erklärt Grüninger.

Umweltbundesamt sieht Luftreinigungsgeräten kritisch

Der Einsatz von Luftreinigungsgeräten sei seitens der Stadt auch nicht vorgesehen. Laut Grüninger folge man hier der Empfehlung des Städtetages, die besagt, dass Raumluftgeräte an Schulen nicht verlangt werden, wenn die Fensterlüftung wie vorgeschrieben ausreichend erfolgen kann. Zudem werden solche Geräte vom Umweltbundesamt als kritisch betrachtet.

"In Sachen Luftreiniger gibt es sehr deutliche Untersuchungen zur Wirksamkeit", sagt Honer. So etwa auch von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen University). Dort wird festgestellt, dass immer eine maschinelle Lüftung in Klassenräumen empfohlen wird. Bei freier Lüftung oder zu geringem Luftwechsel könne zusätzlich mit einem entsprechenden Luftreiniger gearbeitet werden.

Beim Gesamtelternbeirat sei das Thema noch nicht so prominent aufgeschlagen, erklärt Ramona Vogelbacher vom Beirat. "Die Eltern beschäftigen momentan eher die Masken."

Die Belüftung der Klassenzimmer sei indes beim Landeselternbeirat schon öfter thematisiert worden: "Dort hieß es, die notwendigen Geräte seien in der Masse nicht verfügbar. Von daher habe ich mich bisher auch zurückgehalten, darauf zu pochen." Vogelbacher sieht zudem auch nicht die finanziellen Mittel gegeben: "Ich denke nicht, dass wir so viel Geld haben, um die Klassenzimmer entsprechend auszustatten." Eine schnelle Lösung sei nicht machbar, selbst wenn man im Sommer damit begonnen hätte. "Die vorgegebenen 17 bis 20 Grad nach Iso-Zertifikat werden unsere Schulen übertreffen."

Das Umweltbundesamt hat Empfehlungen für die Belüftung von Schulen in der Corona-Pandemie vorgelegt. "Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, sollte pro Stunde ein dreifacher Luftwechsel erfolgen. Das bedeutet, dass die Raumluft dreimal pro Stunde komplett gegen Frischluft von außen ausgetauscht wird", schreibt das Umweltbundesamt in seinen im Oktober veröffentlichten Empfehlungen. In der kalten Jahreszeit soll demnach während des Unterrichts alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern für drei bis fünf Minuten gelüftet werden – sogenanntes Stoßlüften. Zudem solle während der gesamten Pausen gelüftet werden. Für Klassenzimmer, in denen sich die Fenster nicht öffnen lassen – das ist zum Teil aus Sicherheitsgründen der Fall – seien "stationäre, in die Fensterbereiche eingebaute Zu- beziehungsweise Abluftanlagen als baulich schnell realisierbare Option denkbar". Langfristig spricht sich das Umweltbundesamt dafür aus, dass alle Schulen, aber auch Kultureinrichtungen mit Wärmetauschanlagen ausgestattet werden sollten. Bei solchen Lüftungsanlagen wird Frischluft von außen angesaugt und gleichzeitig durch die nach außen strömende Abluft erwärmt. Das sei die nachhaltigste Lösung für den Abtransport von Viren, CO2 und Feuchte. Solche Anlagen empfehle man für Neubauten schon seit zehn Jahren, heißt es.