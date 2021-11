1 Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist gerade ein Pflaster mit besonders vielen Ansteckungen mit dem Coronavirus. Foto: Zinken

Schwarzwald-Baar-Kreis - Der Landkreis Schwarzwald-Baar führte am Wochenende gleich an beiden Tagen die Inzidenz-Liste der Landkreise in Baden-Württemberg an. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 886,0, sank sie am Sonntag zwar auf 842,3 – doch auch dieser Wert ist Spitze in Baden-Württemberg (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand Samstag, beziehungsweise Sonntag, 16 Uhr).

Und auch die neue Woche beginnt in der Region mit hohen Zahlen. Das Gesundheitsamt meldete am Montagmorgen die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Es gab seit Freitag, 26. November, 471 Neuinfektionen, womit die Zahl bestätigter Fälle seit Pandemiebeginn auf 18 122 stieg. Es wurden 15 214 Fälle von Genesenen gemeldet (+259 Fälle zum Freitag), weiterhin 241 Todesfälle (+0) und somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2667 Personen (+212).

Höchstwerte am Klinikum

Neuer Höchstwert auch im Schwarzwald-Baar-Klinikum. Dort befinden sich am Montag, 29. November, 129 am Coronavirus erkrankte Personen – so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Die Lage im Krankenhaus in Villingen-Schwenningen ist laut Robert-Koch-Institut weiterhin kritisch. So meldet das Institut in seinem Divi-Intensivregister für den Schwarzwald-Baar-Kreis trotz der erfolgten Verlegung von Patienten nur zwei leere Intensivbetten. Insgesamt werden derzeit 44 Intensivbetten betrieben, 42 sind belegt – 18 Corona-Patienten liegen mittlerweile auf der Intensivstation, drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Wer Symptome hat

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Wer keine Symptome einer Corona-Infizierung hat, jedoch ein positives Selbst-, Schnell-oder Pooling-Testergebnis oder enge Kontaktperson oder Haushaltangehöriger einer positiv getesteten Person ist und sich ab dem fünften Tag seiner Quarantäne mittels eines PCR-Testes freitesten lassen möchte oder wer über die "Corona-Warn-App" des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige "erhöhtes Risiko" erhalten hat, kann sich an die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis unter Telefon: 07721/9 13 79 45 wenden. Die Terminvereinbarung ist wie folgt möglich: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr.

Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten sowie per Mail an: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.