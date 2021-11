1 Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist gerade ein Pflaster mit besonders vielen Ansteckungen mit dem Coronavirus. Foto: Zinken

Die neue Woche beginnt im Schwarzwald-Baar-Kreis mit hohen Infektionszahlen. Der Landkreis ist Spitzenreiter in Baden-Württemberg, was die Sieben-Tage-Inzidenz angeht. Die Bürgermeister haben einen Appell verfasst.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Mit einem gemeinsamen offenen Brief an die Bürger der Region wenden sich Landrat Sven Hinterseh, die Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen und Donaueschingen Jürgen Roth und Erik Pauly, der Kreisverbandsvorsitzende des Gemeindetags im Namen aller Bürgermeister des Schwarzwald-Baar Kreises, Jörg Frey, und der Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Matthias Geiser, an die Bevölkerung: "Wir befinden uns aktuell in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Diese Welle trifft uns mit größter Wucht. Die Inzidenzen steigen, die Auslastung der Intensivstationen kommt an ihre Grenzen", heißt es in dem Brief.

"Lage ist dramatisch und äußerst beunruhigend"

"Die Inzidenzzahlen sind extrem hoch, die Lage und die Personalbelastung im Schwarzwald-Baar-Klinikum sind extrem angespannt. Extrem viele, 129 Corona-Erkrankte, befinden sich aktuell dort – so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Jeden Tag kommen neue Patienten dazu, die Kliniken werden voller und voller. Dadurch fallen reguläre Bettenkapazitäten für andere Menschen weg, das Klinikum muss Behandlungen priorisieren, Operationen und andere wichtige Behandlungen verschieben und Patienten an andere Krankenhäuser verlegen", so die Verfasser.

Weiterer Impfstützpunkt geplant

"Die Lage ist dramatisch und äußerst beunruhigend, doch sie spitzt sich weiter jeden Tag zu. Wir alle müssen etwas dagegen tun. Rund 210 000 Menschen leben hier im Schwarzwald-Baar-Kreis und nur 60,8 Prozent von ihnen sind vollständig geimpft. Das sind zu wenige! Wir appellieren deshalb an alle: Lassen Sie sich bitte schnellmöglich impfen. In kürzester Zeit ist es gelungen, einen Zentralen Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Center aufzubauen. Ein weiterer wird zeitnah in Donaueschingen folgen", heißt es in dem Schreiben.

"Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendige! Alles, was nicht zwingend notwendig ist, sollten wir bleiben lassen. Bitte denken Sie daran, dass Sie durch eine Impfung sich selbst vor einem schweren Verlauf schützen. Denken Sie bei Ihrem Verhalten auch an die Kinder. Helfen Sie uns durch ein verantwortungsvolles Verhalten dabei, die Schulen und Kindergärten offenzuhalten", so die Verfasser des offenen Briefs.

Der Landkreis Schwarzwald-Baar führte am Wochenende gleich an beiden Tagen die Inzidenz-Liste der Landkreise in Baden-Württemberg an. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 886,0, sank sie am Sonntag zwar auf 842,3 – doch auch dieser Wert ist Spitze in Baden-Württemberg (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand Samstag, beziehungsweise Sonntag, 16 Uhr).

Die aktuellen Zahlen

Und auch die neue Woche beginnt in der Region mit hohen Zahlen. Das Gesundheitsamt meldete am Montagmorgen die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Es gab seit Freitag, 26. November, 471 Neuinfektionen, womit die Zahl bestätigter Fälle seit Pandemiebeginn auf 18 122 stieg. Es wurden 15 214 Fälle von Genesenen gemeldet (+259 Fälle zum Freitag), weiterhin 241 Todesfälle (+0) und somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2667 Personen (+212). Der geplante Impftermin am 1. Dezember von 9 bis 15 Uhr im Schwarzwald-Baar-Klinikum muss abgesagt werden.