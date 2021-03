1 Vielerorts wurden die Corona-Lockerungen wegen steigender Infektionszahlen wieder zurückgenommen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Freude über Lockerungen währte vielerorts nicht lange: Wegen steigender Corona-Infektionen mussten bereits wieder strengere Regeln verkündet werden.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Oberndorf - Wie geht es weiter in Sachen Corona-Lockerungen? Zumindest Ministerpräsident Winfried Kreschmann zeigt sich skeptisch: Zu viele Stadt- und Landkreise in Baden-Württtemberg mussten bereits wieder die Notbremse ziehen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist im Südwesten landesweit auf 79,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gestiegen (Stand: 17. März 2021). Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert noch bei 60,7, vor einem Monat - also noch mitten im Lockdown - bei 43,7. Baden-Württemberg hat seinen Spitzenplatz mit den wenigsten Corona-Fällen innerhalb von sieben Tagen schon länger wieder eingebüßt. Derzeit liegt der Südwesten im Bundesländer-Vergleich auf Rang fünf.

Steigt in einem Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 50, entfallen die Lockerungen automatisch wieder. Wo die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, treten mit der sogenannten "Notbremse" Verschärfungen in Kraft.

Vielerorts war die Freude über Öffnungen von Geschäften, Bildungs- und Kultureinrichtungen groß, doch sie währte nicht lange. Weiter in die Röhre schauen Tourismus- und Gastronomiebetriebe, denn dort sind weiterhin keine Änderungen in Sicht.

Wie es aktuell in Ihrem Landkreis aussieht? Wir geben Antworten!

Kreis Calw

Im Kreis Calw wurden die lang ersehnten und freudig angenommenen Corona-Lockerungen bereits am Mittwoch, 17. März, wieder zurückgenommen: Trotz "bereinigter" Inzidenz war die 50er-Marke für mehrere Tage überschritten worden. Aktuell liegt sie bei 77,3 (Stand: 17. März 2021).

Demnach ist seit Mittwoch der Einzelhandel geschlossen, "Click & Collect" bzw. "Click & Meet" bleiben möglich. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen Einzelunterricht und Unterricht für Gruppen mit bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahre anbieten.

Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen ist mit maximal zehn Personen erlaubt, in Innenanlagen (z.B. Fitnessstudios) mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Der Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten bleibt ohne Voranmeldung und Dokumentation der Kontaktdaten erlaubt.

Kreis Freudenstadt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Freudenstadt lag diese Woche bereits über 100, aktuell bei 92,2 (Stand: 17. März 2021). Selbst nach Bereinigung und Abzug des "Infektionsclusters" in einer Horber Kita betrug der Wert weit mehr als 50. Deshalb zog das Landratsamt am Dienstag die Konsequenzen: Laut Allgemeinverfügung der Kreisvverwaltung treten ab Donnerstag, 18. März, strengere Regeln in Kraft.

Demnach dürfen sich ab 18. März fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Der Einzelhandel darf nur noch mit "Click & Meet" oder "Click & Collect" öffnen. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen sind wieder geschlossen. Individual- und kontaktarmer Sport im Freien und in geschlossenen Räumen ist nur noch mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Der Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten mit Dokumentation der Kontaktdaten, aber ohne Voranmeldung, bleibt erlaubt.

Weiterhin geöffnet bleiben im Kreis Freudenstadt: Baumärkte, Blumenläden, Gartenmärkte und -center, Buchhandlungen, Friseurbetriebe sowie Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios.

Zollernalbkreis

Seit Anfang März liegt die Inzidenz im Zollernalbkreis stabil unter 50, weshalb Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte seit dem 10. März unter den geltenden Hygieneauflagen wieder komplett öffnen dürfen. Dabei gilt jeweils eine Begrenzung der Kundenzahl. Aktuell beträgt die Inzidenz 50,7 (Stand: 17. März 2021).

Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten im Kreis können ohne vorherige Buchung besucht werden. Die Kontaktdaten der Besucher müssen jedoch dokumentiert werden.

Kontaktarmer Sport ist in Gruppen von nicht mehr als zehn Personen im Freien und auf Außensportanlagen möglich. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können Einzelunterricht und Unterricht für Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahre anbieten (außer Ballett- und Tanzschulen).

Kreis Rottweil

Lag der Kreis Rottweil vor wenigen Wochen noch unter den traurigen Spitzenreitern, was die höchsten Inzidenzzahlen in Baden-Württemberg anging, hatte der Landkreis dann vor wenigen Tagen mit unter 35 den landesweit niedrigsten Inzidenzwert. Aktuell beträgt er 29,3 (Stand: 17. März 2021). Auch hinsichtlich der Corona-Mutationen liegt der Kreis Rottweil derzeit deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Seit Dienstag, 16. März, ist der Einzelhandel im Landkreis wieder geöffnet. Bestehen bleibt aber eine Flächenbegrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren Kunden für jede weiteren 20 Quadratmeter Fläche. Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen ohne Terminabsprache und Zeitbegrenzung besucht werden.

Sportler dürfen in Gruppen mit bis zu zehn Personen kontaktarm im Freien Sport treiben. Bislang war das nur fünf Personen aus zwei Haushalten gestattet. Auch Fußballvereine dürfen wieder trainieren. Fitnessstudios dürfen öffnen, jedoch nur für Gruppen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.

Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen Einzel- und Gruppenunterricht geben (bis zu fünf Kinder, die maximal 14 Jahre alt sein dürfen). Der Probebetrieb für Musikvereine hingegen bleibt untersagt.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis drei Tage in Folge über der kritischen 50er-Marke lag (54,1 am 17. März 2021), verkündete das Landratsamt Villingen-Schwenningen die Konsequenzen: Die Einzelhändler dürfen ab Donnerstag, 18. März, ihre Geschäfte nur noch für Terminkunden - also "Click & Meet" - öffnen.

Es gelten aber weiterhin die Regeln der Kontaktbeschränkungen von nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht zur Personenzahl, nicht in einem Haushalt lebende Paare zählen hingegen als ein Haushalt.

Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen müssen schließen, Online-Unterricht ist weiterhin möglich.

Nicht mehr möglich ist kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal zehn Personen und in Innenanlagen mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Es gilt wieder, dass Individualsport im Freien und auf Außen- und Innensportanlagen mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten möglich ist. Auch möglich ist kontaktarmer Gruppensport im Freien mit bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren.

Bei Museen, Galerien und Gedenkstätten muss vorher ein Termin gebucht und die Kontaktdaten müssen dokumentiert werden.