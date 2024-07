Corona in Calw: Aufarbeitung muss her: Problem: Ungeimpfte in eine Schublade gesteckt

Corona in Calw: Aufarbeitung muss her

1 Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren (Symbolbild). Foto: © Patrick Daxenbichler - stock.adobe.com

Ein großer Teil der Bevölkerung wartet auf eine aufrichtige Aufarbeitung der Corona-Zeit, findet unsere Leserin Katja Pfrommer. Sie schreibt über Extremismus, gesellschaftliche Spaltung und die Krankenhausdiskussion im Kreis Calw.









Mehr und mehr wird deutlich, wie viel in der Pandemie-Zeit schiefgelaufen ist. Aber: Warum wurde Medizinpersonal beleidigt und dies nur, weil sie skeptisch gegenüber dem neuartigen Impfstoff waren? Aufgabe von Lehrern ist es, Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen: eigenes Denken, hinterfragen und unabhängige Recherche. Warum sind dann manche Lehrer nicht ungeimpften Kollegen zur Seite gestanden, diese wurden teils sogar in die „rechte Ecke“ gestellt. Die Mehrheit der Bevölkerung und der Ungeimpften ist nicht rechtsextremistisch. Was diese erlebt haben, kann sich ein Geimpfter nicht vorstellen. Wer ohne Nachfrage Menschen in eine Schublade steckt, lenkt vom eigentlichen Extremismusproblem ab.