Corona in Bisingen Real- und Grundschüler infiziert

Einen weiteren Corona-Fall gibt es an der Realschule Bisingen. Auch dort ist ein Schüler positiv getestet worden. Die Klassen neun und zehn sind deshalb von diesem Donnerstag an in Quarantäne. Der Präsenzunterricht für die Betroffenen startet allerdings schon am kommenden Montag. Der Grund: Die Schüler sind verpflichtet, während des Unterrichts eine Maske zu tragen. Daher geht das Gesundheitsamt im Hinblick auf die Verbreitung von einer deutlich geringeren Verbreitung aus als bei der Grundschule.