Corona in Balingen Kita Lauwasen bis Anfang Dezember geschlossen

Das Virus eingefangen hat sich demnach in der Einrichtung auf dem Heimlichen Wasen eines der Kinder. Zur Sicherheit seien alle anderen Sprösslinge sowie alle Erzieherinnen in Quarantäne gesteckt worden, der Betrieb ruht nun bis Mittwoch nächste Woche, 2. Dezember. Die Kita Lauwasen ist eine Außenstelle der Kita Neige und seit dem 1. September in Betrieb.