Corona in Alpirsbach Sulzbergforum setzt Videoprojekt um

"Wir hatten so viel geplant, haben so viel geprobt und geübt", blickt Schnidrig auf das Jahr zurück. "Aber es musste fast alles abgesagt werden. Das war so schade." Kameramann Evgenij Lir aus Alpirsbach kennt Schnidrig schon seit längerem. Er hat sie auf die Idee zum Projekt gebracht, indem er sagte, er könne sie unterstützen, falls einmal etwas Digitales geplant sei. Schnidrig kontaktierte daraufhin Ton-Profi Torsten Brandes, ebenfalls ein Bekannter aus Alpirsbach, um sich einmal unverbindlich zu erkundigen, was denn da möglich wäre. "Und er hat sofort zugesagt, ein Projekt zu unterstützen, wenn es da eins gäbe", freut sich Schnidrig. "Ich habe solches Glück, die richtigen Leute um mich zu haben. Sonst wäre aus dem Video so schnell nichts geworden."

Sie selbst habe wenig Ahnung von Bild- und Tontechnik, daher habe sie die Organisation übernommen. "Und es sollte recht schlicht gehalten werden, ohne große Effekte. Eine Reise aus Farben und Klang eben." Beim Schneiden habe sie neben Lir gesessen, ihre Ideen eingebracht und sich gewundert, "was da technisch alles möglich ist."

Mit Drohnenbildern und Live-Aufnahmen

Tonmann Brandes fiel aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig aus, was das Projekt aber nicht Gefahr brachte. Seine Frau, Sophia Sämann, ebenfalls vom Fach, sei eingesprungen, erklärt Schnidrig. Die Wald-Bilder entstanden mit der Drohne des Kameramanns. Er habe den einzigen Tag im frühen Dezember erwischt, an dem es schneite. "Die Bilder passen wunderbar zu ›We are the Champions‹", freut sich die Vereinsvorsitzende. Die Nahaufnahmen von Bösels Kunstwerken seien auch mit ganz einfachen, aber kreativen Mitteln entstanden. "Wo die Bilder vor der Kamera zu tanzen scheinen, haben wir die Kamera fest aufgestellt und die Bilder von Hand davor bewegt", erklärt Schnidrig. Alle Beteiligten seien an dem Projekt "ein paar Tage gesessen".

Für die Schülerinnen sei die Situation eine ganz andere gewesen, als im normalen Unterrichtsgeschehen. "Überall standen Mikrofone und Kameras, die sie beim Spielen aufzeichneten", erinnert sich die Lehrerin. "Das war natürlich aufregend, aber über das Ergebnis des Projekts haben sie sich sehr gefreut. Wir können stolz darauf sein." In erster Linie habe sie das Video als Anerkennung für ihre Schülerinnen geplant, die in diesem Corona-Jahr auf Aufführungen verzichten mussten. Aber auch bei Außenstehenden sei der Film sehr gut angekommen. "Eigentlich wollte ich ihn nur auf die Homepage des Sulzbergforums stellen, aber dann haben viele Bekannte gefragt, warum wir ihn nicht auf Youtube hochladen", erinnert sich die Musikschulleiterin. Daran habe sie gar nicht gedacht, sei dem Wunsch aber gerne nachgekommen.

Appell an andere Kunstschaffende

Pünktlich zu Weihnachten wurde das Video veröffentlicht. Die Rückmeldungen, so Schnidrig, seien durchweg positiv. "An Stelle von..." bezieht sich auf all die abgesagten Konzerte, die entfallene Arbeit des Kameramanns, den Präsenzunterricht, der nicht stattgefunden hat. An Stelle dessen sollte der Meinung der Initiatoren nach neue Ideen treten. Kulturschaffende sollten aktiv bleiben, wie dem Abspann zu entnehmen ist. "Das Video entstand in einer Zeit, in der normalerweise kein Platz für diese Arbeit gewesen wäre", erklärt Schnidrig. "Der Dezember ist eigentlich voller Konzerte und Veranstaltungen. Das Video konnte nur dank der Corona-Einschränkungen entstehen", so der Wink mit dem Zaunpfahl, das Beste aus der Situation zu machen. "Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder unterrichten können und dass etwas Normalität zurückkehrt", meint sie. "Aber egal, wie es kommt, wir können das Leben nicht einstellen. Wir dürfen nicht resignieren." Wenn Ideen da seien und man etwas tun könne, sollte man das auch, findet sie. Kreativität und neue Wege seien jetzt gefragt. "Nein, Kunst, Kultur und Musik sind nicht systemrelevant. Mehr noch. Sie sind lebensrelevant. Sie machen das Leben lebenswert."