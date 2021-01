Corona-Impfzentrum in Offenburg Nur 300 Injektionen pro Tag möglich

"Am 23. Dezember kam die Anfrage", berichtete Sabine Würth von den Maltesern. Im Schnelldurchlauf wurden rund 250 Bewerbungen gesichtet, am Wochenende 100 Gespräche geführt. "Für den Start reicht es", so Würth. Nur brauche man halt den Impfstoff. An diesem mangelt es auch in der Ortenau: 280 bis 300 Personen könne man am Tag impfen, auf bis zu 1500 soll hochgefahren werden – sobald ausreichend Impfstoff da ist.

Wegen der dadurch geringeren Anzahl an Impfterminen war es beim Start der telefonischen Terminvergabe für das ZIZ am Mittwoch zu Problemen gekommen: "Es geht dabei ja sowohl um die Erst- als auch die Zweitimpfung", erklärt das Sandra Kircher. Sie ist als Chefin der Messe-Gesellschaft unter anderem mit der Verwaltung des Impfstoffs beauftragt. Pro Impfling müssten zwei Dosen auf Lager sein, so Kircher. Man wolle unbedingt verhindern, Termine auszumachen, die wegen mangelnden Impfstoffs später abgesagt werden müssten. Diese sind heiß begehrt: 2400 seien am Montag innerhalb von nur zwei Stunden vergriffen gewesen. Wer nicht direkt zum Zuge komme, solle es weiter versuchen. "Erstimpfungstermine sind nun bis zum 15. Januar vergeben, die Zweittermine dementsprechend 21 Tage später", so Kircher. Die nächste Lieferung wird für den 8. Januar erwartet. Sobald der Lkw mit der nächsten Ladung auf dem Hof stehe, würden neue Termine freigegeben.

Mehr Impfstoff ab 8. Januar?

"Eventuell gibt es ab dem 8. Januar auch schon mehr Impfstoff", machte Doris Reinhardt, Pandemie-Beauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung für den Ortenaukreis, Hoffnung. "Ich bin froh, dass wir einen sehr gut verträglichen Impfstoff haben", betonte die Medizinerin aus Friesenheim zudem. Bisher habe es bei den hochaltrigen Geimpften in den Pflegeheimen keine allergische Reaktionen gegeben. Notfallsets seien trotzdem sowohl bei den mobilen Impfteams als auch im ZIZ immer vorhanden.

Ab dem 15. Januar sollen auch die beiden Kreis-Impfzentren (KIZ), eines in Lahr, eines in Offenburg an das ZIZ angeschlossen, ihren Betrieb aufnehmen. Insgesamt sollen dann am Standort der Eislaufhalle Offenburg bis zu 2250 Menschen pro Tag geimpft werden – falls es genügend Impfstoff gibt.