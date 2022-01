Corona-Erstkontakt Wenn das Landratsamt für Verwirrung sorgt

Über 20 Menschen müssen nach einer Notbetreuung in einer Behinderteneinrichtung in Corona-Quarantäne. Doch was dort genau gilt, weiß anscheinend keiner so recht - nicht einmal bei den Landratsämtern in Freudenstadt und dem Zollernalbkreis. Ein Erfahrungsbericht.