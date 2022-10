1 Ein Arzt verabreicht einem Kleinkind eine Impfung. Foto: Symbolfoto: © Dmitry Naumov – stock.adobe.com

Wie läuft die Impfkampagne mit den neuen Omikron-Impfstoffen in der Region? Unsere Redaktion hat sich umgehört und ist auf eine Praxis gestoßen, die einen ungewöhnlichen Weg geht.















Kreis Freudenstadt - Die Termine zu den Impfungen gegen Corona sind bei den Hausärzten am Spritzenhaus in Baiersbronn gut gefüllt. Neben Einzelterminen bieten die Mediziner auch ganze Impftage an, um ihre Patienten vor dem Virus zu schützen.