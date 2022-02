1 Nach Angaben des Landessozialministeriums übernimmt der Staat bislang nur bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren die Verantwortung, wenn es bei Impfungen zu Schäden kommt. Foto: dpa/Mona Wenisch

Eltern lassen häufig ihre Kinder im Kindergartenalter impfen. Eine Zulassung gibt es für diese Altersgruppe nicht. Was man dabei bedenken sollte.















Stuttgart - Die Omikron-Welle scheint allmählich abzuflachen – doch insbesondere in den Kindertageseinrichtungen bleibt die Lage angespannt. So wurden nach dem Corona-Lagebericht (Stand 22. Februar) des Sozialministeriums Baden-Württemberg seit Jahresbeginn aus 452 Kitas Corona-Ausbrüche gemeldet. Insgesamt haben sich 3050 Kinder infiziert. So manche Eltern überlegen sich daher, auch ihre jüngeren Kinder trotz fehlender Zulassung des Impfstoffs für die Altersgruppe unter fünf Jahre gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Angaben, wie viele dieser Off-Label-Impfungen verabreicht worden sind, gibt es nicht, bestätigt die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. „Zwar müssen Ärzte bei der Abrechnung der Impfung die Patientendaten angeben“, heißt es. Weil diese aber quartalsmäßig erfolge, liegen keine Daten vor.