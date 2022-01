1 Zwei Clowns sorgten beim Kinderimpfen für Abwechslung. Foto: Landratsamt Rottweil

Sehr zufrieden sind die Verantwortlichen der Kreis-Impfstützpunkte des Landratsamts Rottweil mit den erstmals angebotenen Kinderimpftagen in Rottweil, Schramberg und Sulz.















Kreis Rottweil - Insgesamt 140 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in Begleitung ihrer Eltern nahmen das Impfangebot an. Die Impfstützpunkte hatten sich auf den Kinderimpftag gut vorbereitet: Die Räume waren mit Luftballons geschmückt, Clowns sorgten für Abwechslung, und nach erfolgter Impfung gab es eine süße Aufmerksamkeit und eine Tapferkeitsmedaille für die jungen Impflinge.

In drei Wochen stehen die bereits terminierten Zweitimpfungen an. Gleichzeitig werden auch nochmals Erstimpfungen angeboten: am 12. Februar in Rottweil (13 bis 19 Uhr), am 15. Februar in Schramberg (15 bis 19 Uhr) und am 16. Februar in Sulz (14 bis 18 Uhr). Für die Erstimpfungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Terminvergabe erfolgt ab 27. Januar telefonisch unter 0741/2 44 84 70 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 sowie 13 bis 17 Uhr). Die Telefonnummer steht unter den genannten Zeiten auch für allgemeine Fragen rund ums Impfen zur Verfügung.

