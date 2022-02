Wiederaufbau nach Feuer Countdown der "Traube Tonbach" zur Eröffnung der neuen Restaurants

Läuft weiter alles nach Plan, beginnt in sieben Wochen ein neues Kapitel in der über 230-jährigen Geschichte der "Traube Tonbach": Wo vor zwei Jahren das Urgebäude des Traditionshotels nach einem Feuer in Schutt und Asche lag, haben viele fleißige Hände einen neuen Genussort errichtet.