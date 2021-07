Was sagen Kinderärzte in Rottweil zur geltenden Empfehlung?

Soll man sein Kind impfen lassen? Und wenn ja, ab welchem Alter? Wir haben bei Kinderärzten in Rottweil nachgefragt, wie groß das Impfinteresse ist, und wie sie es mit der Corona-Impfung für 12- bis 17-Jährige handhaben. Die Stiko empfiehlt dies aktuell nur bei Vorerkrankungen. Doch geimpft wird auf Wunsch trotzdem.

Rottweil - Das Thema Impfen ist seit Monaten ein heikles. Eine Impfempfehlung jagt die nächste, es gibt allerlei Unsicherheiten – und erst recht höchst geteilte Meinungen. In Rottweiler Kinderarztpraxen ist – wie mittlerweile fast überall – genügend Impfstoff vorhanden. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) wird jedoch teilweise etwas unterschiedlich bewertet.Kinderarzt Jens Christian Krause, der 2019 die Praxis von Hans Ulrich Kraus in der Bergstraße übernommen hat, berichtet auf Nachfrage von deutlich über 200 Biontech-Impfdosen, die er bereits in seiner Praxis verimpft hat – nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Eltern und Großeltern. "Die haben wir immer schon mitgeimpft, warum sollten wir das nicht auch bei Corona tun". Biontech-Impfstoff sei vorhanden, die Nachfrage sei "überschaubar". Krause fragt in der täglichen Arbeit durchaus auch aktiv nach, ob möglicherweise eine Impfung gewünscht wird.

