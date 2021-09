1 Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wird am häufigsten eingesetzt. Foto: dpa/P. Hennessy

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Noch nie wurden so viele Menschen innerhalb kürzester Zeit gegen dieselbe Krankheit geimpft. Experten überrascht es daher nicht, dass es dabei auch zu Nebenwirkungen kommen kann.

Stuttgart - Noch nie wurden so viele Menschen in so kurzer Zeit gegen dieselbe Krankheit geimpft. Experten überrascht es daher nicht, dass es seit Beginn der Corona-Impfkampagnen öfter Meldungen über gesundheitliche Probleme nach Impfungen gibt. Manche Impfreaktionen sind so selten, dass sie in Studien nicht auffallen, sondern erst nachdem Hunderttausende oder Millionen Menschen geimpft wurden.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen