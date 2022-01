1 Noch steckt Valneva im Genehmigungsverfahren der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Foto: dpa/Peter Dejong

Wer der modernen mRNA-Technologie bei Corona-Impfstoffen misstraut, muss noch warten. Das Vakzin von Valneva, das eine bewährte Technologie verwendet, steckt noch in der Endphase des EU-Zulassungsverfahrens.















Wann kommt der Impfstoff von Valneva? Diese Frage kommt zurzeit bei denjenigen auf, die bei einer Corona-Impfung der modernen auf Komponenten von Genmaterial setzenden mRNA-Technologie trotz der inzwischen milliardenfachen Impfung misstrauen. Das wird oft unter „Warten auf einen Totimpfstoff“ überschrieben, auch wenn Wissenschaftler diese Terminologie für unscharf und veraltet haben.

Das französisch-österreichische Unternehmen Valneva produziert einen Impfstoff nach einer klassischen und seit Jahrzehnten bewährten Technologie. Hier wird im Gegensatz zu anderen Impfstoffen nicht nur ein Virusbestandteil, sondern ein ganzes, unschädlich gemachtes Virus zur Stimulation des Immunsystems benutzt. Einen „inaktivierten Ganzvirusimpfstoff“, nennt dies Valneva-Chef Thomas Lingelbach.

In der Endphase des EU-Zulassungsverfahrens

Es ist bisher der einzige westliche Impfstoff dieser Art, der es in die Endphase des EU-Zulassungsverfahrens geschafft hat. Das Unternehmen, das wie fast alle Spitzenreiter bei der Corona-Impfstoffentwicklung kein bekannter, großer Pharmakonzern ist, hat wichtige Daten in einem so genannten rollierenden Verfahren bereits eingereicht. Im vergangenen November gab die EU eine Order von 60 Millionen Dosen für 2022 und 2023 bekannt. Davon hat sich Deutschland elf Millionen gesichert. Zum Vergleich: Der EU-Vertrag mit Biontech/Pfizer umfasst 1,8 Milliarden Dosen. Großbritannien hat allerdings einen bestehenden Vertrag mit Valneva gekündigt.

Zeitplan ist noch unklar

Trotzdem hält sich die zuständige EU-Arzneimittelbehörde EMA mit einem genauen Zeitplan bedeckt. Ein Grund sind zum Teil sich widersprechende Studienergebnisse. Eine britische Untersuchung, die sich mit der Wirksamkeit unterschiedlicher Impfstoffkombinationen für eine Booster-Impfung beschäftigt hat, stellte dem Impfstoff von Valneva bei der Wirksamkeit ein schwaches Zeugnis aus. Das Unternehmen konterte mit eigenen Untersuchungen, mit deutlich besseren Resultaten, die nach dessen Angaben an einem größeren Abstand zwischen den Impfungen lagen.

Insgesamt dürfte nach den vorliegenden Ergebnissen die Wirksamkeit um etwa 40 Prozent höher liegen als beim bekannten, schon Anfang des vergangenen Jahres zugelassenen Impfstoff von Astrazeneca. Allerdings wird laut den bisherigen Daten die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna nicht erreicht.

Wirksamkeit gegen Varianten noch nicht getestet

Auch die Wirksamkeit gegenüber der neuesten Variante Omikron konnte noch nicht getestet werden – hier besteht nur die Hoffnung, dass das andere, auf einen ganzen Virus und nicht nur auf ein einzelnes Protein setzende Impfstoffdesign das Vakzin insgesamt robuster gegen Corona-Varianten macht. Selbst der Firmenchef rät aber davon ab, mit der Impfung bis zur Zulassung des Valneva-Vakzins zu warten.

In der Zwischenzeit ist ein anderer, nach einer traditionellen Methode hergestellte Impfstoff an Valneva vorbeigezogen. Die US-Firma Novavax hat im Dezember eine Zulassung in der EU erreicht. In Deutschland soll er von Ende Februar an verimpft werden. Auch das EU-Bestellvolumen von 200 Millionen Dosen für dieses und das kommende Jahr ist deutlich größer als bei Valneva.