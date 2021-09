Bei der Impfquote zum Schutz vor Corona steht der Landkreis Freudenstadt jetzt besser da als der Landesdurchschnitt. Landratsamt und Kreisimpfzentrum wollen weiter dran bleiben.

Kreis Freudenstadt - Nach Angaben des Landratsamts vom Mittwoch sind mittlerweile 62,9 Prozent der rund 117 000 Einwohner des Kreises zumindest ein Mal geimpft. Der Kreis beruft sich dabei auf die neueste Meldung des Sozialministeriums. Der Landesschnitt liege bei 60,4 Prozent. 60,4 Prozent der Bevölkerung im Kreis Freudenstadt haben inzwischen den Vollschutz. Der Landesschnitt liegt hier bei 57,3 Prozent.

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) Dornstetten und vom mobilen Impfteam wurde inzwischen 46 056 Mal die erste und 40 741 Mal die zweite Impfung verabreicht. 1707 Frauen und Männer erhielten die Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson. Außerdem wurden in den 70 Impfpraxen im Landkreis 34 822 Erst- und 39 277 Zweitimpfungen verabreicht.

Beitrag der Arztpraxen

Das mobile Impfteam meldet außerdem den Abschluss einer "tollen gemeinsamen Aktion mit dem Jobcenter unter dem Dach der Diakonischen Bezirksstelle" und bedankt sich bei den Verantwortlichen für die gute Zusammenarbeit. Die weiteren Stationen des mobilen Impfteams sind am Donnerstag, 2. September, von 9 bis 15 Uhr das Kaufland Horb, am Samstag, 4. September, von 9 bis 15 Uhr das Schwarzwaldcenter in Freudenstadt sowie am Freitag, 10. September, von 12 bis 18 Uhr das Atib Türkische Kulturzentrum in Horb. Am Mittwoch bot das Impfteam sechs Stunden lang Impftermine am Kaufland in Freudenstadt an.

Interessenten werde dort ein Informations- und Impfangebot mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson, Biontech sowie Astrazeneca gemacht. Auch erforderlichen Zweittermine würden vor Ort gleich vereinbart.

Auffrischungen ab sofort

Ebenso bestehe seit 1. September für einige Personengruppen die Möglichkeit einer Auffrischimpfung, wenn die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Das gelte auch für den Fall einer Einmalimpfung mit Johnson & Johnson und bei Genesenen. Wer zum Berechtigtenkreis gehört, lässt sich auf der Internetseite des Landkreises in Erfahrung bringen. Diese Auffrischimpfungen sind laut Landratsamt sowohl bei den Vor-Ort-Aktionen als auch im KIZ in Dornstetten ohne Terminvereinbarung möglich. Mit Wartezeiten müsse jedoch gerechnet werden.

Ohne Termin ins KIZ

Das KIZ selbst hat von Samstag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet und bietet auch weiter für Ersttermine Impfen ohne Termin oder Voranmeldung an. Hierfür stehen die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech (Zweittermin nach drei Wochen) oder Astrazeneca (Zweitimpfung nach neun Wochen oder bei Kreuzimpfung mit Biontech nach vier Wochen) zur Verfügung. Impfpass, Krankenkassenkarte sowie Personalausweis sollen mitgebracht werden.