1 Ein Italiener hat sich den QR-Code für seinen Corona-Impfnachweis auf den Oberarm tätowieren lassen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Soeren Stache

Ab sofort hat Andrea Colonnetta seinen Corona-Impfnachweis immer dabei: Der Italiener hat sich den QR-Code auf den Oberarm tätowieren lassen.

Reggio Calabria - Mit der Tätowierung seines Corona-Impfnachweises hat es ein Italiener in die weltweiten Medien geschafft. Andrea Colonnetta aus Reggio Calabria am südlichen Ende des italienischen Festlandes ließ sich einen QR-Code tätowieren, mit dem er direkt sein digitales Impf-Zertifikat anzeigen kann und hat es seitdem immer dabei.

Es handle sich um ein permanentes Tattoo, sagte der 22-Jährige der dpa am Montag. Das Abbild behalte er damit auch, wenn der Nachweis eines Tages seine Gültigkeit verlieren sollte. „Allerdings bleibt die Bedeutung, die ich ihm damit geben wollte“, erklärte er weiter.

Medien auf der ganzen Welt berichteten über den jungen Mann, und in den sozialen Medien kommentierten Hunderte Menschen seine Idee - positiv und negativ. In Italien gelten seit Anfang August Corona-Einschränkungen unter anderem für die Gastronomie.

Arm mit dem Handy gescannt

Wer innen im Restaurant essen will, muss den sogenannten Green Pass (Grünen Pass) vorzeigen. Das ist ein Nachweis über eine Impfung gegen Covid-19, ein negativer Test auf das Virus oder die nachweisliche Genesung von der Krankheit. Den Pass gibt es auch digital fürs Handy.

Auf seinem Instagram-Profil und am Montag im italienischen Privatfernsehen lieferte der junge Mann bereits den Beweis, dass seine Tätowierung funktioniert. In einem Restaurant scannte er den Code auf seinem Arm per Handy, was ihn direkt zu seinem digitalen Green-Pass-QR-Code führte, der dann von den Betreiber verifiziert werden konnte. Er habe damit herausstechen wollen, erklärte er dazu.