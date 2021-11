1 Über 1000 Menschen können sich am Samstag, 27. November, in der Horber Hohenberghalle impfen lassen. Foto: Hopp

Die Horber Hohenberghalle wird am Samstag, 27. November, zum Impfzentrum. 14 Ärzte aus der Raumschaft Horb wollen 1000 Menschen impfen.















Link kopiert

Horb - "Die Ärzte der Raumschaft machen ein Angebot für die Bevölkerung", sagt Karl Gasiorek, Arzt für Innere Medizin in Horb, im Gespräch mit unserer Zeitung. Von 10 bis 15 Uhr oder auch später (Gasiorek: "Open End") verwandelt sich die Hohenberghalle zu einem Impfzentrum, so wie es viele aus Dornstetten oder Tübingen kennen. "Es wird acht Impfkabinen geben. Es wird einen Bereich für die Aufklärung, für das Warten und die Nachbeobachtung geben", berichtet der Mediziner.

1000 Impfdosen – organisiert von Schiller-Apotheke

Insgesamt stehen 1000 Impfdosen zur Verfügung, um deren Beschaffung sich die Horber Schiller-Apotheke kümmert. Die Beschaffung einer so großen Menge an Impfstoff sei kein Problem. Die Apotheke kümmere sich auch um die Kühlung.

14 Ärzte und DRK machen mit

Geimpft wird von insgesamt 14 Ärzten aus dem Raum Horb, beispielsweise ist auch das Ärzteehepaar Oberle aus Eutingen dabei, aber auch viele Ärzte aus Horber Teilorten. Geprüft werde aktuell, ob vor Ort auch das Impfzertifikat ausgestellt werden könne. Doch das sei noch nicht sicher, so Gasiorek.

Die Logistik stehe bereits. Die Stadt stelle die Halle zur Verfügung. "Auch das DRK kommt mit einer Mannschaft." Gasiorek ist sich sicher: "Das wird laufen."

An wen sich das Impf-Angebot richtet

Doch an wen richtet sich das Impfangebot? Gasiorek antwortet: "An alle über 18 Jahre. Theoretisch könnten wir auch Jugendliche ab zwölf Jahren impfen. Für jüngere Kinder gibt es noch keine Zulassung." Bevorzugt richte sich das Impfangebot an Ältere und gefährdete Menschen sowie an Menschen, die viel in Kontakt mit anderen seien. Aber auch jeder andere, der an einer Erst- oder Booster-Impfung interessiert ist, dürfe gerne kommen. Gasiorek spricht also auch explizit Menschen an, die sich jetzt zur ersten Impfung entschlossen haben.

Anfragen in Praxen teilweise panisch

Denn auch in seiner Praxis würden jetzt immer wieder auch Ungeimpfte anfragen. Insgesamt, so stellt der Horber Mediziner fest, sei die Stimmung teilweise panisch. "Viele Menschen, die im Frühjahr geimpft wurden oder Johnson & Johnson gewählt haben, wollen unbedingt geboostert werden."

Für Praxen sei der Beratungsaufwand teilweise nicht mehr zu leisten – besonders bei bisher Ungeimpften. "Der Aufklärungsaufwand ist hoch, weil Internet und Telegram für große Verunsicherung sorgen." Auch deshalb habe man sich zu dieser Impfaktion entschlossen. Gasiorek war zunächst auf den Horber Internisten Friedemann Heck (Ahldorf) zugegangen. Beide gingen dann auf die anderen Ärzte in der Raumschaft zu. Die Bereitschaft war von Anfang an groß.

Logistischer Aufwand hoch

Könnte eine weitere Impfaktion dieser Art folgen? Gasiorek sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber es ist ein großer organisatorischer und logistischer Aufwand. Wir werden erfahrungsgemäß aus den 1000 Impfdosen mehr herausbekommen, sodass wir auch 1100 Menschen impfen können. Allerdings kann ein Impfarzt in der Regel maximal 20 Patienten in der Stunde impfen."