1 Untersuchung im Labor: Zahlreiche weitere positive Corona-Tests sind im Zollernalbkreis wieder registriert worden. Foto: Anspach

Traurige Nachrichten aus dem Zollernalbkreis: Zwei weitere Menschen sind inmitten des rasanten Corona-Infektionsgeschehens an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Und: Der Inzidenzwert erreicht einen neuen Rekordwert.















Zollernalbkreis - Nach vielen Tagen, an denen das Gesundheitsamt immer lediglich neue Corona-Infektionen gemeldet hat, am Dienstag die traurige Nachricht: Im Zollernalbkreis sind im Zusammenhang mit dem Virus zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Ein 74-jähriger Mann und ein Mann über 80 Jahre sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit haben nun 187 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

747 neue Fälle

Einen satten Nachschlag an neuen Fällen gab es auch: Das Gesundheitsamt meldete 747 weitere Infektionen. Der Inzidenzwert hat mit 2150,5 einen neuen Rekord erreicht.

Die Zahl der Corona-Patienten im Zollernalb-Klinikum ist derweil wieder leicht angestiegen: 27 Betroffene waren dort am Dienstag in Behandlung, zwei mehr als am Montag. Weiterhin sechs Betroffene liegen auf der Intensivstation, vier müssen beatmet werden.

Die Zahl der bisher gemeldeten Infektionen im Zollernalbkreis beträgt nun 30 008. 22 785 Menschen gelten als wieder genesen.

Meiste Infizierte in Balingen

Als aktuell infiziert führt das Gesundheitsamt 7036 Menschen. Die meisten davon leben in Balingen (1484 Fälle), Albstadt (1356), Hechingen (740), Meßstetten (490), Bisingen (415), Burladingen (371), Haigerloch (314), Geislingen (280), Rangendingen (230), Winterlingen (202), Rosenfeld (196), Schömberg (173), Dotternhausen (145) und Nusplingen (116).